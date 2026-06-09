Veel klachten

We zien veel klachten over Hofmalen.nl, op Trustpilot staan bijvoorbeeld honderden klachten. De webshop verkoopt kleding en schoenen. Klanten klagen onder meer over producten die niet, of pas na lange tijd worden geleverd. Verder klagen ze over producten van slechte kwaliteit en is de klantenservice bijna niet bereikbaar. Klanten ervaren ook problemen bij het terugsturen van producten. Ze krijgen hun geld niet, of slechts gedeeltelijk terug.

Mogelijke overtredingen

Bij onderzoek van de website constateerden we meerdere mogelijke overtredingen van het consumentenrecht. Zo ontbreken wettelijk verplichte bedrijfsgegevens, zoals een KvK-nummer, btw-nummer en een telefoonnummer. Duidelijke levertijden ontbreken. Op de site staat ook niet duidelijk dat de producten vanuit China worden verzonden.

Retourbeleid niet op orde

Het retourbeleid van Hofman.nl voldoet volgens ons niet aan de wet. Consumenten moeten hun retourzendingen naar China sturen. Verder mag je afgeprijsde artikelen niet terugsturen. Hofmalen.nl rekent ook kosten als een pakket niet kan worden bezorgd, of als je het pakket weigert.

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Misleidende indruk

Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan verschillende claims op de website. Zo wekt Hofmalen.nl de indruk al sinds 2015 jaar actief te zijn. Terwijl de website pas in 2025 werd geregistreerd. Ook wordt gesproken over een winkel in Amsterdam, maar die hebben we niet kunnen vinden. Daarnaast toont de eigen website van Hofman een Trustpilot-score die veel hoger is dan de echte score. Op de site staan ook reviews die wij niet terugvonden op Trustpilot.

Tot slot suggereert de webshop dat van producten nog slechts enkele exemplaren beschikbaar zijn. Maar dat aantal verandert voortdurend.

Geen reactie

Hofmalen.nl heeft niet gereageerd op onze bevindingen en geconstateerde tekortkomingen. Zolang Hofmalen.nl consumenten niet correct informeert en de problemen niet oplost, raden wij iedereen af om bij deze webshop te bestellen.

Verbod op dropshipping

Hofmalen.nl is helaas maar een van de vele dropshippers die de wet overtreden. Het bestrijden van deze dubieuze dropshippers blijkt in de praktijk dweilen met de kraan open. We pleiten daarom voor een volledig verbod op dropshipping.