Wachttijd remt fraudeurs af

Bankhelpdeskfraude blijft een groot probleem. Oplichters doen zich voor als bankmedewerker en zetten slachtoffers onder druk om geld over te maken of beveiligingscodes af te geven. Daarbij maken zij vaak gebruik van persoonlijke gegevens uit datalekken.

Een belangrijke maatregel tegen bankhelpdeskfaude is de wachttijd bij het verhogen van je overboekingslimiet. Bij vrijwel alle banken (behalve ABN AMRO voor betalingen met de e.dentifier, Bunq en Revolut) gaat een hogere limiet pas na 4 uur in. Deze bedenktijd is nuttig. Een oplichter kan een slachtoffer dan minder makkelijk overhalen om direct een groot bedrag over te maken.

Wij zien de wachttijd als een effectieve extra beveiliging. Het geeft consumenten meer tijd na te denken en navraag te doen. Het vergroot de kans dat zij de fraude op tijd herkennen.

Bescherming ontbreekt bij betaalpassen

Die extra bescherming is er vaak niet voor betaalpassen. Bij de meeste banken kun je de limiet voor betalingen of geldopnames direct verhogen.

Dat is een risico. Oplichters proberen namelijk niet alleen geld via een overboeking buit te maken. Ook betaalpassen zijn een doelwit. Een hogere paslimiet maakt het mogelijk om in korte tijd grote bedragen uit te geven of op te nemen.

De standaardlimieten zijn meestal beperkt. Maar bij verschillende banken kunnen klanten die limieten tijdelijk fors verhogen. Zo is het betaallimiet bij ABN AMRO, Bunq en ING bijvoorbeeld op te schroeven tot wel €50.000.

Slechts 2 banken hanteren een wachttijd

Uit ons onderzoek blijkt dat alleen Knab en Triodos Bank een wachttijd hebben voor verhogen van limieten op betaalpassen. Bij andere banken gaat een verhoging direct in.

Hoewel de meeste banken inmiddels een wachttijd hebben voor overboekingen, ging dat niet vanzelf. Veel banken wilden geen wachttijd invoeren, omdat hun klanten dat onhandig zouden vinden. Uit ons panelonderzoek blijkt het tegendeel. We vroegen onze panelleden daarom nu opnieuw naar hun mening: dit keer over het verhogen van de limiet voor de betaalpas.

Banken moeten volgende stap zetten

De Consumentenbond vindt dat banken ook voor het verhogen van betaal- en opnamelimieten een wachttijd moeten invoeren. Daarmee verkleinen zij de kans dat fraudeurs misbruik maken van verhoogde paslimieten en krijgen consumenten meer tijd om een verdachte situatie te herkennen.