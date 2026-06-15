Wat verandert er precies?

Tot nu toe mochten bedrijven hun (oud-)klanten benaderen met commerciële telefoontjes. Vanaf 1 juli geldt: geen toestemming, geen belletje. Alleen als jij expliciet hebt aangegeven dat je gebeld wilt worden, mag een bedrijf contact opnemen voor verkoopdoeleinden.

Daarmee krijgt de consument meer controle. Jij bepaalt wie je wel en niet mag bellen.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

Goede doelen. Zolang zij contactgegevens kregen via donaties, vrijwilligerswerk of deelname aan evenementen.

Uitgevers van kranten en dagbladen of andere bladen. Alleen als het blad minstens 3 keer per jaar verschijnt.

Bedrijven met een kansspelvergunning. Als ze een deel van het geld dat ze bijverdienen aan goede doelen moeten geven.

Waarom deze nieuwe regels?

Veel mensen ervaren telefonische verkoop als storend. Zeker als het onverwacht gebeurt. In augustus 2025 vroegen we meer dan 1000 mensen naar hun ervaringen met telemarketing. Bijna 90% stoort zich aan ongevraagde verkooptelefoontjes. En 82% ergert zich aan ongevraagde telefoontjes om donateur te worden van een goed doel.

De wetgever wil consumenten beter beschermen tegen dit soort ongewenste benadering. Door de regels aan te scherpen, moeten bedrijven zorgvuldiger omgaan met contactgegevens en toestemming. Telefonische verkoop door bedrijven blijft toegestaan, maar alleen onder strengere voorwaarden.

Let op: nog even snel toestemming vragen

De komende tijd kun je vaker de vraag krijgen of je toestemming wilt geven om gebeld te worden. Bijvoorbeeld via een e-mail, een website of tijdens een telefoongesprek. Bedrijven proberen zo alvast toestemming te regelen vóór de nieuwe regels ingaan. Dat is niet verboden, maar het vraagt wel om extra aandacht.

Geef je nu toestemming, dan mogen bedrijven je na 1 juli blijven bellen. Let dus even goed op: