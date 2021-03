Philips HD9653/90 Airfryer XXL Avance

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade waar werkelijk maximaal 1400 gram diepvriesfrites in past. Dit is ruim voldoende frites 5 royale porties frites. Het snoer 100 cm lang en is 30 cm hoog, 31 breed en 30 cm diep.Hij weegt 8,15 kg. Deze model is technisch gelijk aan Philips HD9650/90 Airfryer XXL Avance maar verschilt in prijs door andere afwerking en accessoires