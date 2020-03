KPN SuperWifi

Eerste indruk|KPN belooft met ‘SuperWifi’ snel en stabiel internet in alle hoeken van het huis, zonder kabels te hoeven trekken. Daarvoor moeten 2 (of 3) wifi-schotels zorgen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Conclusie: sneller internet

KPN verstaat onder SuperWifi een stabiele internetverbinding in het hele huis, ook op plekken waar je normaal gesproken slecht bereik hebt. Met het zogenaamde mesh-systeem van SuperWifi kun je door het hele huis lopen zonder dat het internetsignaal hapert.

Het resultaat: internet op zolder is een stuk sneller. De snelheid op andere plekken in huis loopt wel wat terug. De installatie van SuperWifi is eenvoudig als je de papieren handleiding volgt. Je kunt ook de KPN Thuis App gebruiken, maar eenvoudiger is dat niet.

Wat is het?

KPN levert 2 (of 3) ronde schotels die het internetsignaal versterken. Daardoor moet het hele huis snel en stabiel internet krijgen. De schotels staan rechtop op een standaard en zien er vrij futuristisch uit. Heel klein zijn ze niet met een diameter van 16,5 centimeter.

De versterkers maken onderling draadloos contact en sturen het signaal door. Deze mesh-technologie zorgt voor een flink groter wifi-netwerk. De techniek is niet nieuw. Mesh-systemen zijn al enkele jaren op de markt. Bedrijven als TP-link, Netgear en Linksys leveren ze.

2 of 3 wifi-punten

Volgens KPN heeft 90% van de huishoudens voldoende aan 2 ‘SuperWifi'-punten. Alleen als je een groot huis of dikke betonnen muren hebt, kun je kiezen voor 3 van dit soort punten. Op de website van KPN staat de ‘Wifi Manager’ met advies over het aantal wifi-punten.

Voordelen

Een mesh-systeem heeft voordelen boven traditionele wifi-repeaters. Daarbij ging het overschakelen op het sterkste wifi-punt niet altijd vlekkeloos. Je smartphone of laptop behield dan contact met het wifi-punt beneden, ook al zat je op zolder vlakbij een repeater. Ook halveerden ‘ouderwetse’ repeaters de internetsnelheid.

Bij een mesh-systeem kun je door het hele huis lopen zonder dat het internetsignaal hapert. Je laptop, tablet of smartphone schakelt ongemerkt over op het sterkste wifi-punt. Netflix blijft zonder onderbreking doorstreamen als je van beneden naar zolder loopt met je tablet in de hand.

Nadelen

SuperWifi van KPN voldoet voor de meeste mensen ruimschoots, maar een bedraad netwerk is altijd sneller en minder gevoelig voor storingen. Zo viel bij onze eerste indruk op dat het internet iets trager is via de schotels dan via de KPN Experia Box V10 (bij goed bereik). Het bleef wel snel genoeg.

Kosten

Mesh-systemen zijn vrij duur, zeker als je ze los aanschaft in de winkel. KPN doet op dit moment een gratis startpakket met 2 SuperWifi-punten cadeau aan nieuwe abonnees. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je later een derde schotel toevoegen. Dit moet er wel een van hetzelfde merk zijn.

Bestaande klanten moeten het pakket kopen. Een pakket met 2 SuperWifi-punten kost in de KPN-webshop €199. Wel geldt er nu een tijdelijke actieprijs van €149. Voor een pakket met 3 versterkers, betaal je op het moment van schrijven €199 (normaal €299). De actieprijzen zijn voordeliger dan die van de meeste mesh-pakketten in de winkel.

Installeren

Het installeren van de 2 SuperWifi-punten is eenvoudig als je de meegeleverde papieren handleiding volgt. Het is ook mogelijk om de 2 SuperWifi-punten via de KPN Thuis App te installeren. De app leidt je dan door het proces.

Je bent wel even bezig met het installeren. Beide wifi-punten moet je verbinden met het KPN-modem. Op die manier kopieer je al je wifi-gegevens naar de schotels. Dit kost 10 minuten per schotel.

Waar neerzetten?

Een van de schotels blijft verbonden met het KPN-modem. De andere zet je ergens in huis neer. Als dit tweede wifi-punt te ver van het eerste staat, gaat een lampje oranje of rood branden. Je moet de schotel dan wat dichterbij zetten, totdat het lampje groen brandt.

In onze snelle test wilden we de trage downloadsnelheid op zolder (12,6 Mbps) verbeteren. Met de versterkers ging de snelheid omhoog naar ruim 31 Mbps. Op de begane grond ging de snelheid wel wat terug. Zonder mesh-netwerk lag dat op 50 Mbps. Met de wifi-punten bleef daar 35 Mbps van over, nog steeds snel genoeg voor Netflix.

