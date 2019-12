Ziggo digitale tv-ontvanger

Conclusie

Om van analoge tv over te stappen naar digitale tv biedt Ziggo een eenvoudige digitale tv-ontvanger aan als oplossing: de Humax iRHD-5500c. Deze tv-ontvanger is makkelijk in een paar stappen aan te sluiten. De meegeleverde installatiehandleiding helpt je daarbij prima. Verder heeft de afstandsbediening grote en duidelijke knoppen, wat de bediening makkelijk maakt.

Belangrijkste minpunt is dat je nog steeds de afstandsbediening van de tv nodig hebt om de tv zelf aan- en uit te zetten. Daarnaast start de tv-ontvanger erg langzaam op.

Twee oplossingen

Je kan op twee manieren omschakelen van analoog naar digitaal tv kijken. De eerste manier is om gebruik te maken van de ingebouwde digitale tuner in de tv zelf. Check in het instellingenmenu, of in de handleiding van de tv, of het mogelijk is om digitale zenders te ontvangen. Mocht dit zo zijn, dan kun je de coax-kabel rechtstreeks op de tv aansluiten en vervolgens de tv laten zoeken naar digitale kanalen.

Maar veel oude televisies, zoals beeldbuistelevisies, hebben geen ingebouwde digitale tuner. In dat geval levert Ziggo een losse digitale tv-ontvanger als oplossing: de Humax iRHD-5500C. Deze is gratis aan te vragen bij Ziggo. Heb je meer losse ontvangers nodig? Dan betaal je voor elke extra ontvanger eenmalig €29,95. De tv-ontvanger(s) krijg je wel in bruikleen en blijven dus eigendom van Ziggo.

Losse digitale tv-ontvanger

Ziggo levert de tv-ontvanger compleet aan. Je hoeft zelf niks aan te schaffen. In de doos zit:

de losse ontvanger

een voedingskabel

een afstandsbediening inclusief batterijen

een HDMI-kabel

een Scart-kabel

een coax-kabel

een installatiehandleiding

een gebruikshandleiding

De installatie-handleiding is duidelijk en vertelt in een paar stappen hoe je de losse ontvanger aan de tv koppelt en de zenders installeert.

Installatie

Een belangrijke vraag bij het installeren is welke kabel je kunt gebruiken om de tv-ontvanger aan de tv te koppelen. Heb je een platte tv en zit er een HDMI-ingang op? Dan kun je de HDMI-kabel gebruiken. Heeft je tv helemaal geen HDMI-ingang, dan gebruik je de Scart-kabel. Heb je geen platte tv, maar een beeldbuis dan heb je altijd de Scart-kabel nodig.

Voor het eerste gebruik van de tv-ontvanger moeten eenmalig de digitale zenders geïnstalleerd worden. Daarvoor zet je de tv-ontvanger aan en de tv zelf. Vaak zal de tv automatisch overspringen naar de ingang waarop de tv-ontvanger is aangesloten.

Mocht dat niet gebeuren, dan moet de juiste ingang handmatig op de tv worden ingesteld. Gebruik daarvoor de ‘ingang’-knop op de afstandsbediening. Raadpleeg eventueel de handleiding van de tv om te achterhalen welke knop dat is. De Scart-aansluiting wordt vaak aangeduid met AV1, SCART of iets vergelijkbaars. Mocht je die naam niet tegenkomen, check dan de handleiding van de tv voor de correcte naamgeving.

Zodra je de juiste ingang hebt geselecteerd, krijg je het beeld van de tv-ontvanger te zien. Loop vervolgens de installatie-stappen uit de handleiding door. Dit duurt niet lang en na een paar stappen kijk je al digitaal. Overigens onthouden vrijwel alle tv’s de laatst gebruikte ingang. Dat betekent dat wanneer je de tv weer aanzet, deze al meteen op de goede ingang staat.

Twee afstandsbedieningen

Belangrijk nadeel is dat je altijd twee afstandsbedieningen nodig hebt. De afstandsbediening die bij de tv-ontvanger zit, kun je namelijk niet gebruiken om de tv aan en uit te zetten. Daarvoor heb je helaas nog steeds de eigen afstandsbediening van de tv nodig.

Een alternatief is om een universele afstandsbediening aan te schaffen. Dan kun je zowel de tv als de tv-ontvanger met deze afstandsbediening gebruiken.

Meer zenders

Je ontvangt dezelfde zenders als voorheen met analoge tv, plus een flink aantal extra zenders. Daarbij zitten ook vier zenders die in zogenaamde 'High Definition (HD)' worden uitgezonden, zoals NPO 1 in HD. Wanneer je de tv-ontvanger via HDMI hebt aangesloten op de tv, dan zie je deze zenders inderdaad ook in HD. Maar heb je de ontvanger via Scart aangesloten, dan kijk je deze zenders in een mindere kwaliteit dan HD. Ook al staat er nog steeds HD in de zendernaam.

De zenders staan standaard in een volgorde die Ziggo heeft voorgeprogrammeerd. Maar je kan de zenders ook in een eigen volgorde zetten. Daarvoor maak je een zogenaamde favorietenlijst aan, waarbij je zelf kiest welke zenders er in komen en ook in welke volgorde. Dat is even een klusje, maar de meegeleverde gebruikshandleiding vertelt duidelijk hoe je dat stap-voor-stap kunt doen.

Opnemen

Je kan geen programma’s opnemen met deze tv-ontvanger. Wil je wel programma’s kunnen opnemen, dan heb je in principe twee mogelijkheden. Je kunt bij Ziggo kiezen voor een uitgebreider pakket, waarbij je dan een andere tv-ontvanger krijgt waarmee je wel kunt opnemen. Dat is het geval vanaf het TV Complete pakket. De kosten van dit pakket zijn wel hoger dan het basis tv-pakket.

De tweede mogelijkheid is om zelf een digitale tv-ontvanger te kopen waarmee je kunt opnemen. Die tv-ontvanger moet wel geschikt zijn voor het tv-signaal van Ziggo. Er is niet veel keus daarin. Op dit moment zijn de Humax iHDR-5200C en iHDR-5400C te vinden in winkels, met prijzen tussen ongeveer €250 en €350. We hebben deze apparaten in het verleden getest en beide modellen scoorden daarbij goed.

Het is in principe niet meer mogelijk om een analoge videorecorder of dvd/hd-recorder te gebruiken omdat er geen analoog signaal meer beschikbaar is. Via een omweg is het eventueel wel te doen - waarbij je de recorder met scart-kabels tussen de digitale tv-ontvanger en de tv plaatst - maar dat werkt wel omslachtig en is niet voor iedereen aan te raden. Een digitale tv-ontvanger die kan opnemen werkt een stuk makkelijker en biedt een betere opname- en beeldkwaliteit.

Gebruiksgemak

De Humax iRHD-5500c werkt vrij gemakkelijk. De afstandsbediening heeft grote toetsen en je kunt er makkelijk mee zappen, het volume aanpassen of teletekst bedienen. In vergelijking met analoog zappen, zal het zappen via de digitale tv-ontvanger wel wat langzamer gaan. Het duurt meestal zo’n 3 seconden voordat je weer beeld en geluid hebt als je van zender wisselt.

Een minpunt is dat de tv-ontvanger erg langzaam opstart. Dat duurt zo’n dikke 50 seconden. Het is mogelijk om de tv-ontvanger sneller op te laten starten – je moet daarvoor via het menu een andere instelling kiezen – maar dat gaat wel ten koste van het energiegebruik.

De tv-ontvanger heeft ook een elektronische tv – of programma-gids. Dat wordt vaak afgekort tot EPG. Daarmee zie je voor alle zenders de verschillende programma’s die worden uitgezonden tot een aantal dagen vooruit.

Op de tv-ontvanger zit een lampje dat aangeeft of het apparaat in standby staat – lampje is rood – of aanstaat –lampje is groen. Dit lampje geeft niet veel licht en is overdag lastig te zien.

Volume instellen

Het geluidsvolume kun je via de tv regelen, maar ook via de tv-ontvanger. Deze laatste manier is handiger omdat je dan alleen de afstandsbediening van de tv-ontvanger nodig hebt bij het tv kijken, afgezien van het aan- en uitzetten. Stel het geluidsvolume van de tv daarbij zodanig in, dat je nog een goed geluidsbereik hebt wanneer je het volume via de tv-ontvanger regelt. Volg daarvoor onderstaande stappen:

Zet het volume van de tv op een wat zacht niveau via de afstandsbediening van de tv.

Zet vervolgens via de tv-ontvanger het geluidsvolume op 50%. Het balkje op het beeldscherm dat het geluidsvolume aangeeft, is dan voor de helft ‘gevuld’.

Pas daarna met de afstandsbediening van de tv het geluidsvolume zodanig aan dat het prettig klinkt.

Vanaf nu pas je het geluidsvolume alleen nog maar aan via de tv-ontvanger.

Energiegebruik

De tv-ontvanger is erg zuinig en verbruikt in de aanstand slechts zo’n 6 Watt. Bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag, kom je uit op een paar euro aan energiekosten per jaar.

Wanneer stopt Ziggo met analoge televisie?

Vanaf april 2018 stopt Ziggo met analoge tv. Wanneer je als Ziggo-klant nog analoge tv kijkt, moet je dan ook overstappen op digitale tv. Maar wanneer je dat precies moet doen, is nog niet duidelijk omdat Ziggo - verspreid over twee jaar tijd - regio voor regio gaat omschakelen. Ziggo geeft aan dat ze tijdig haar klanten zal informeren wanneer een regio aan de beurt is. Daarnaast kun je op de website van Ziggo zelf checken wanneer het analoge tv-signaal uit jouw regio gaat verdwijnen.

