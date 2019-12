Recaro stopt met autostoeltjes

Nieuws|De tak van fabrikant Recaro die autostoeltjes (en kinderwagens) ontwikkelt en produceert stopt per 31 juli 2018. De garantie op de stoeltjes is hierdoor beperkt.

Sterke concurrentie en aanhoudende verliezen maken de beslissing onvermijdelijk, aldus de aankondiging. Recaro verkoopt nog autostoeltjes tot 31 december 2018. De klantenservice (inclusief garantieafhandeling) is beschikbaar tot 31 december 2019.

Garantie

De garantietermijn op de stoeltjes is kort. Vanaf eind 2019 kun je niet meer bij moederbedijf Recaro aankloppen. Dus als je binnenkort een autostoeltje koopt, biedt Recaro nog zo’n anderhalf jaar nazorg. Hierdoor is het wel goed mogelijk dat de prijzen gaan dalen en je voordelig een autostoeltje kunt kopen.

Getest

In de loop der jaren hebben we meerdere Recaro autostoeltjes getest die over het algemeen goede scores opleverden. Uitzondering is de Recaro Optia die bezweek in de frontale botsproef. De zeven andere modellen die we sinds 2015 hebben getest deden het stukken beter.

Ook Storchenmuhle

Recaro Child Safety GmbH ontstond in 2004 uit een fusie met Storchenmuhle GmbH, een autostoeltjesfabrikant met een rijk verleden. De merken Storchenmuhle (ook wel: STM) en Recaro werden naast elkaar gevoerd. Ook voor Storchenmuhle valt dus het doek.

Lees meer