Meer auto’s gevonden na diefstal

Nieuws|Er worden minder auto’s gestolen. Ook is het aantal teruggevonden auto’s na diefstal gestegen van 22% in 2012 naar 36 % in 2017.

Vooral auto’s jonger dan 6 jaar worden vaker opgespoord. Volgens Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit komt dit door verbeterde registratie. Nu staat er doorgaans binnen 2 uur na aangifte een internationale diefstalsignalering online, zodat de dieven auto’s minder makkelijk de grens over krijgen. Ook gaat er na een aangifte direct een signaal naar surveillerende voertuigen zodat gestolen auto’s sneller kunnen worden opgemerkt.

Schade-uitkering na diefstal

Word je auto gestolen, dan heb je voor vergoeding via de verzekeraar een allriskdekking (volledig casco) nodig. Een WA-autoverzekering dekt alleen schade aan anderen, een WA+ of beperkt cascodekking alleen schade aan de auto door diefstal. De vergoeding heeft geen gevolgen voor je no-claimkorting, maar let wel op de beveiligingseisen van je verzekeraar in de kleine lettertjes van de polis. Hier kan een uitkering alsnog op stuklopen.

Lees ook: