Waarom de juiste plek belangrijk is

Er is niets zo fijn als kijken naar je kind dat lekker ligt te slapen. Maar waar kun je een babyfoon het beste plaatsen? De plek bepaalt hoe goed je je kind kunt zien of horen, of de verbinding stabiel blijft en vooral of de installatie veilig is.

Een babyfoon die te dichtbij hangt, kan gevaarlijk zijn door snoeren of losse onderdelen. Hangt hij te ver weg, dan mis je mogelijk geluid of details op beeld. De ideale plek hangt daarom af van het type babyfoon en van de indeling van de babykamer.

Veiligheid staat altijd voorop. Werk snoeren zorgvuldig weg, zorg dat je kind er niet bij kan en plaats geen losse apparaten boven het bed.

Waar hang je een babyfoon het beste op?

Er zijn een aantal manieren om de babyfoon neer te zetten of vast te maken. Niet elk model kun je op alle manieren monteren, dus let daarop bij aankoop.

Op een plank of kast

Heb je een babyfoon zonder camera, maar met nachtlampje of slaapmuziek? Dan is het handig om hem zo te plaatsen dat je hem makkelijk kunt bedienen, bijvoorbeeld op een tafel, kast of plank.

Wil je juist goed zicht? Dan kun je de babyfoon horizontaal op een hoge wandplank of kledingkast plaatsen. Zorg dat hij stabiel staat. Een bevestigingsclip of standaard kan daarbij helpen. Plaats de babyfoon niet direct boven het bed en plaats hem minimaal op ongeveer 1 meter afstand van je kind.

Aan de muur

Een babyfoon met camera wordt vaak aan de muur bevestigd. Dit geeft meestal het beste overzicht, zeker als je de camera op afstand kunt draaien of kantelen.

Soms worden montagematerialen meegeleverd. Volg altijd de handleiding van de fabrikant. Je kunt ook een losse muurbeugel kopen. Door de babyfoon aan de muur te bevestigen, heeft hij altijd een stevige en vaste positie. De babyfoon kan niet zomaar verschuiven en je bepaalt zelf de hoogte, waardoor de kans kleiner is dat je kind erbij kan. Ook kun je vanaf de muur gemakkelijker een goede kijkhoek instellen.

Op een statief

Er zijn speciale standaards verkrijgbaar waarop je de babyfoon plaatst. Zo’n statief zet je naast het bed en is vaak in hoogte verstelbaar. Dat is een goede oplossing als je liever niet wilt boren of wanneer je de babyfoon regelmatig wilt verplaatsen.

Zorg wel dat het statief stevig staat en niet kan omvallen. Houd er rekening mee dat een los statief minder geschikt is als je kind zelf uit bed kan klimmen. Omdat het vrij in de kamer staat, kan je kind het vastpakken, omstoren of aan de snoeren trekken. Dan is een vaste wandbevestiging meestal veiliger.

Aan de bedrand

Veel ouders vragen zich af of je een babyfoon aan het bed mag bevestigen. Met een klem- of cliphouder kan dat soms, maar alleen als hij stevig vastzit. Controleer regelmatig of de bevestiging nog goed zit. De babyfoon moet voor het kind volledig buiten handbereik hangen en er mogen geen snoeren langs het bed lopen.

Hoe hoog plaats je een babyfoon?

Plaats een babyfoon met camera zo dat je het hele bedje goed in beeld hebt, zonder dat de camera recht boven je baby hangt. Hang of zet hem op enige hoogte en op voldoende afstand van het bed, zodat hij buiten handbereik blijft voor je kind.

Controleer na het ophangen het beeld. Heb je het hele matras in beeld? Pas de positie zo nodig aan voor een goede kijkhoek en een veilige afstand. Niet alle camera's hebben dezelfde kijkhoek.

Babyfoon met zoomfunctie

Veel babyfoons hebben ook een zoomfunctie. Daarmee kun je details beter bekijken zonder de camera dichter bij het bed te hangen. In de vergelijker zie je bij de specificaties of een model kan inzoomen.

Bij een babyfoon zonder camera is de hoogte minder belangrijk. Maar plaats hem ook hier niet te dicht bij het hoofd van je baby, zo voorkom je ruis of vervorming.

Tips voor babyfoons met camera en wifi

Naast de fysieke plaat, is een de verbinding bij babyfoons met een app ook belangrijk:

Test vooraf of het wifi-signaal in de babykamer voldoende sterk is.

Zet de camera niet direct naast de wifi-router of andere draadloze zenders.

Houd een kleine afstand aan om storingen te voorkomen.

Heb je een draaibare camera? Dan kun je hem iets verder van het bed hangen omdat je de kijkhoek kunt aanpassen. Bij babyfoons zonder camera draait het vooral om een stabiele verbinding en goede geluidskwaliteit.

Handige accessoires en ophangsystemen

Voor het ophangen van een babyfoon zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Zoals muurbeugels (soms van het merk zelf), flexibele klemhouders, kleine wandplankjes of in hoogte verstelbare standaards. Controleer altijd of een accessoire geschikt is voor jouw model en of de bevestiging stevig genoeg is.

Welke babyfoon het beste bij jouw situatie past, hangt af van je wensen en budget.