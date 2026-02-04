icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Functies babyfoons: welke zijn er?

Babyfoons verschillen niet alleen in bereik of beeldkwaliteit, maar ook in functies. Sommige functies geven extra gemak of geruststelling, andere zijn vooral handig in specifieke situaties. Hieronder lees je welke functies vaak voorkomen en wat ze doen. Zo kun je beter bepalen wat jij nodig hebt.
Irene la Faille

Irene la Faille   Expert babyfoons
Gepubliceerd op: 4 februari 2026

Functies op een babyfoon

Welke functies passen bij jou?

Niet elke functie is voor iedereen belangrijk. Denk bij het kiezen van een babyfoon na over wat jij prettig vindt:

  • Wil je alleen geluid horen of ook beeld zien?
  • Wil je terug kunnen praten of ook tegelijk luisteren?
  • Heb je meldingen of alarmen nodig?
  • Wil je de babyfoon later kunnen uitbreiden?

Bedenk vooraf welke functies je echt gebruikt. Zo voorkom je dat je betaalt voor extra’s die je niet nodig hebt.

Algemene functies babyfoons

Functies van de babyunit

De babyunit staat in de babykamer en registreert geluid en soms beeld. Sommige functies zorgen voor comfort, andere voor gemak of flexibiliteit.

Functies van de ouderunit

De ouderunit laat zien of horen wat er in de babykamer gebeurt. Sommige functies geven extra informatie of maken het gebruik makkelijker.

