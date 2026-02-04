Functies babyfoons: welke zijn er?

Welke functies passen bij jou?

Niet elke functie is voor iedereen belangrijk. Denk bij het kiezen van een babyfoon na over wat jij prettig vindt:

Wil je alleen geluid horen of ook beeld zien?

Wil je terug kunnen praten of ook tegelijk luisteren?

Heb je meldingen of alarmen nodig?

Wil je de babyfoon later kunnen uitbreiden?

Bedenk vooraf welke functies je echt gebruikt. Zo voorkom je dat je betaalt voor extra’s die je niet nodig hebt.

Algemene functies babyfoons

Functies van de babyunit

De babyunit staat in de babykamer en registreert geluid en soms beeld. Sommige functies zorgen voor comfort, andere voor gemak of flexibiliteit.

Functies van de ouderunit

De ouderunit laat zien of horen wat er in de babykamer gebeurt. Sommige functies geven extra informatie of maken het gebruik makkelijker.