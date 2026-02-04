Functies babyfoons: welke zijn er?

Irene la Faille Expert babyfoonsGepubliceerd op:4 februari 2026
Niet elke functie is voor iedereen belangrijk. Denk bij het kiezen van een babyfoon na over wat jij prettig vindt:
Bedenk vooraf welke functies je echt gebruikt. Zo voorkom je dat je betaalt voor extra’s die je niet nodig hebt.
De babyunit staat in de babykamer en registreert geluid en soms beeld. Sommige functies zorgen voor comfort, andere voor gemak of flexibiliteit.
De ouderunit laat zien of horen wat er in de babykamer gebeurt. Sommige functies geven extra informatie of maken het gebruik makkelijker.