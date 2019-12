Test matrasbeschermers en topdekjes

De matrasbeschermers van Aerosleep en Airgosafe testen we in combinatie met het bijbehorende matrasje. We testen ze ook met de IKEA Krummelur-babymatras. Op de IKEA-matras blijken deze dekjes evenveel lucht door te laten als op hun 'eigen' matras. Wil je een van deze matrasbeschermers gebruiken, dan kan dat dus ook prima met je eigen babymatras van een ander merk.