Hoe werkt de Bespaarservice eigen bijdrage?

Betaal je een hoge eigen bijdrage voor het verblijf in een zorginstelling? Misschien betaal je dan te veel. Met de Bespaarservice eigen bijdrage reken je snel uit of je geld terugkrijgt.

Wat is de Bespaarservice eigen bijdrage?

Via de Bespaarservice eigen bijdrage reken je uit of je eigen bijdrage voor een verzorgings- of verpleegtehuis niet te hoog is en of je geld terug kunt krijgen.

De Consumentenbond werkt samen met BEB (Bespaar Eigen Bijdrage). Maak je gebruik van de Bespaarservice, dan betaal je aan BEB. Ook geef je rechtstreeks aan BEB je gegevens door.

Hoe werkt het?

Reken online uit of je kunt besparen op je eigen bijdrage via de Bespaarservice eigen bijdrage.

Geeft de Bespaarservice aan dat je niet kunt besparen? Controleer dan nog een keer of je wel de juiste gegevens heb ingevuld en of je misschien iets bent vergeten.

Geeft de Bespaarservice aan dat je wel kunt besparen op je eigen bijdrage? Dan kun je zelf contact opnemen met het CAK of ervoor kiezen om BEB het werk voor je te laten doen. De besparing kan oplopen tot enkele duizenden euro's.

Wil je dat BEB je verder helpt? BEB rekent aan de hand van de ontvangen gegevens uit welke besparing er mogelijk is. Bij twijfel neemt BEB eerst telefonisch contact met je op. Hierna ontvang je een brief, een ingevuld aanvraagformulier en een antwoordenveloppe. Het enige wat jij nog hoeft te doen is je handtekening op het formulier zetten en alles doorsturen naar het CAK .

. Maak je gebruik van de hulp van BEB, dan betaal je 15% van het bedrag dat je bespaart. Je ontvangt pas een rekening nadat het geld op de rekening is gestort. Ontvang je niets, dan betaal je niets.

Check zelf of je geld terug krijgt.

Waarom gebruikmaken van de hulp van BEB?

Verhuis je naar een zorginstelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage die kan oplopen tot ruim €2300 per maand. Misschien is jouw eigen bijdrage te hoog. De Bespaarservice eigen bijdrage rekent uit of je eigen bijdrage echt te hoog is. Als dit zo is, kun je geld terugkrijgen, soms wel enkele duizenden euro's.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van onder andere je inkomen en vermogen. Het CAK, de instantie die de bijdrage berekent, baseert zich daarbij op jouw financiële situatie van 2 jaar terug. Misschien is die situatie sindsdien veranderd en betaal je hierdoor te veel.

Je kunt ook rechtstreeks bij het CAK je eigen bijdrage aanpassen. Je moet de benodigde berekeningen dan zelf maken en de gevraagde informatie aanleveren. Dit kan erg ingewikkeld zijn of veel tijd kosten. In dat geval kun je gebruikmaken van de hulp van BEB.

Waarvoor kun je de Bespaarservice niet gebruiken?

Je kunt de service niet gebruiken voor een aanpassing van de eigen bijdrage die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je betaalt deze eigen bijdrage als je nog thuis woont en daar zorg ontvangt.

Je kunt de service niet gebruiken voor ondersteuning bij andere zorggerelateerde vragen of fiscale vragen.

Lees ook: