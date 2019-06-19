Conclusie: Hoog risico en hoge kosten

Het beleggingsfonds rekent hoge kosten. Het risico is ook hoog volgens de essentiële beleggingsinformatie (pdf): het fonds scoort een 5 op de risicoschaal van 1 (heel laag) tot 7 (heel hoog). Verder heeft het fonds geen beursnotering. Je kunt het fonds dus niet makkelijk aan- en verkopen.

Wat is het?

Het Energie Transitiefonds is van aanbieder Meewind. Meewind introduceerde al eerder duurzame fondsen zoal het Groenfonds Regionaal Duurzaam. Het Energie Transitiefonds investeert in energiebedrijven en projecten met duurzame doelstellingen. Het rendement van het Energie Transitiefonds hangt af van het resultaat van die investeringen. Het fonds verwacht een jaarlijks rendement van 6 tot 7%. Je kunt kiezen of je dit contant wilt ontvangen of wil herbeleggen in het fonds.

Voordelen

Het fonds staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

en de Je kunt via een inlogaccount de ontwikkelingen van je belegging bekijken.

Nadelen

Hoge kosten

De kosten zijn hoog. De kosten die zijn verwerkt in de koers van het fonds (beheerkosten) bedragen 1,7%. Dat is behoorlijk hoog in vergelijking met andere beleggingsfondsen. Daarnaast betaal je een instapvergoeding van 3% bij elke storting. Bij verkoop betaal je €25 per transactie als uitstapvergoeding.

Beperkt verkopen

Het fonds heeft geen beursnotering. Daardoor kun je maar heel beperkt in het fonds handelen: slechts 4 keer per jaar. En op die momenten heb je niet de garantie dat je je altijd je belegging kunt verkopen. Ook weet je niet tegen welke prijs je je belegging verkoopt want je geeft een verkoopopdracht vóórdat de verkoopprijs bekend is.

Geen belastingvoordeel

Je belegt zonder belastingvoordeel bij groen beleggen.

Lange looptijd

De lange looptijd van 20 jaar. Na die 20 jaar kan het fonds de looptijd nog 3 keer verlengen met 5 jaar; de totale looptijd kan dus wel 35 jaar worden.

Hoe werkt het?

Je maakt online een account aan. Je doet een eerste storting van minimaal €250 via iDeal of een bankoverschrijving. Of je kiest voor Maandbeleggen vanaf €25 per maand via een automatische incasso. Aan het einde van een kalenderjaar wordt het dividend vastgesteld. Je krijgt het dividend uitgekeerd binnen 8 maanden. Je kunt kiezen om deze winst te laten uitkeren of het bedrag te beleggen in het fonds.

Rendement

Op de website van Meewind staat een rekenhulp die uitgaat van 6,5% rendement per jaar. Als je nu €2500 inlegt, dan is volgens de tool de verwachte eindwaarde over 20 jaar €8800. Maar hierbij is nog geen rekening gehouden met de kosten van 3%; de verwachte eindwaarde is bij een rendement van 6,5% als we die kosten wél meerekenen €255 lager.

Let op!

Beleggen is niet voor iedereen geschikt. Er is geen garandeerde opbrengst en je kunt ook (een deel van je) inleg kwijtraken. Kun je dit risico niet lopen, kies dan voor sparen in plaats van beleggen.

Alternatieven

Het Energie Transitiefonds is niet het enige duurzame beleggingsfonds waarin je kunt investeren. Je kunt bijvoorbeeld bij Actiam, ASN, Robeco en Triodos terecht voor duurzame fondsen met behoorlijke rendementen.