AFM waarschuwt voor illegale kredietaanbieders

De kredietaanbieders hebben geen vergunning van de AFM, en zijn daarom illegaal. Consumenten die bij deze aanbieders een lening wilden afsluiten kregen te maken bij hoge kosten (bijvoorbeeld administratiekosten) vooraf, maar ontvingen uiteindelijk nooit een lening.

Waarschuwingslijsten

De AFM adviseert consumenten ondermeer om altijd te controleren of een aanbieder een vergunning heeft en de waarschuwingslijsten te raadplegen. Op deze lijsten staan partijen waarvoor de AFM of buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd.

Waar moet je nog meer op letten als je een lening afsluit? Lees de belangrijkste aandachtspunten bij het aangaan van een lening.

Bron: AFM