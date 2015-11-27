Bunq, de nieuwe bank

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:27 november 2015
Een nieuwe bank in Nederland, dat gebeurt niet zo vaak. De laatste nieuwe bank werd 3 jaar geleden opgericht: Knab (valt onder bankvergunning van Aegon). Bunq heeft een eigen bankvergunning.
Anders dan Knab en de al langer bestaande banken richt Bunq zich alleen op het 'betaal-gedeelte'. Alles gaat via de app van Bunq, die beschikbaar is voor iPhones en Android, niet voor Windows.
Je kunt bij Bunq:
Wat je niet kunt bij Bunq:
Het openen van een account is gratis. Aan dit account kun je maximaal 10 rekeningen koppelen, ook dat is gratis.
Er komen pas kosten om de hoek kijken als je ook een betaalpas wilt; dit kost €9 voor 4 jaar. Voor een goedkope betaalrekening betaal je zo'n €15 per jaar (rekening en betaalpas). Het grote verschil met reeds bestaande betaalrekeningen is dat je €0.04 per pinbetaling en €0.80 per geldopname kwijt ben, dit is bij andere banken gratis. Buiten Eurolanden zijn deze kosten hoger, maar dat geldt ook voor andere banken.
Om klant te worden bij Bunq moet je een account openen. Hiervoor heb je een betaalrekening met een Nederlandse bank nodig waarmee je iDeal betalingen kunt doen die op je eigen naam staat. Je moet ook ouder zijn dan 18 jaar.
Je hebt die rekening nodig om je te identificeren en om je tegoed op je Bunq-rekening aan te vullen. Na identificatie zou je de rekening die je al had kunnen opzeggen.
Als je je tegoed via iDeal opwaardeert staat het direct op je Bunq-rekening. Iemand anders of jijzelf kan ook gewoon geld overmaken naar jouw Bunq-rekening, maar dan heb je te maken met de normale verwerkingstijden van betalingen (meestal een werkdag).
Binnenkort onderzoekt de Consumentenbond deze nieuwe bank en lees je alle voor- en nadelen in de eerste indruk van Bunq.
Lees nu alvast onze eerste indruk van een nieuw Chinees betaalpakket.
Bron: Bunq
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