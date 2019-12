Bunq, de nieuwe bank

Een nieuwe bank in Nederland, dat gebeurt niet zo vaak. De laatste nieuwe bank werd 3 jaar geleden opgericht: Knab (valt onder bankvergunning van Aegon). Bunq heeft een eigen bankvergunning.

Betalen

Anders dan Knab en de al langer bestaande banken richt Bunq zich alleen op het 'betaal-gedeelte'. Alles gaat via de app van Bunq, die beschikbaar is voor iPhones en Android, niet voor Windows.

Je kunt bij Bunq:

een rekening openen, met eigen IBAN

vanaf deze rekening betalingen ontvangen en verzenden via de app. De bank van de betaler en ontvanger moeten in het SEPA-gebied liggen

een betaalpas aanvragen

met deze betaalpas betalen en geldopnemen binnen en buiten eurolanden

andere functies gebruiken; zoals rekening delen

Wat je niet kunt bij Bunq:

Een spaarrekening openen

Een lening afsluiten

Rood staan

Een bankkantoor bezoeken

Internetbankieren

Bankieren zonder internet

Met iDeal betalen (in de toekomst wel)

Bedrijven machtingen voor automatische incasso (in de toekomst wel)

Kosten

Het openen van een account is gratis. Aan dit account kun je maximaal 10 rekeningen koppelen, ook dat is gratis.

Er komen pas kosten om de hoek kijken als je ook een betaalpas wilt; dit kost €9 voor 4 jaar. Voor een goedkope betaalrekening betaal je zo'n €15 per jaar (rekening en betaalpas). Het grote verschil met reeds bestaande betaalrekeningen is dat je €0.04 per pinbetaling en €0.80 per geldopname kwijt ben, dit is bij andere banken gratis. Buiten Eurolanden zijn deze kosten hoger, maar dat geldt ook voor andere banken.

Rekening andere bank nodig

Om klant te worden bij Bunq moet je een account openen. Hiervoor heb je een betaalrekening met een Nederlandse bank nodig waarmee je iDeal betalingen kunt doen die op je eigen naam staat. Je moet ook ouder zijn dan 18 jaar.

Je hebt die rekening nodig om je te identificeren en om je tegoed op je Bunq-rekening aan te vullen. Na identificatie zou je de rekening die je al had kunnen opzeggen.

Als je je tegoed via iDeal opwaardeert staat het direct op je Bunq-rekening. Iemand anders of jijzelf kan ook gewoon geld overmaken naar jouw Bunq-rekening, maar dan heb je te maken met de normale verwerkingstijden van betalingen (meestal een werkdag).

Binnenkort onderzoekt de Consumentenbond deze nieuwe bank en lees je alle voor- en nadelen in de eerste indruk van Bunq.

Lees nu alvast onze eerste indruk van een nieuw Chinees betaalpakket.

Bron: Bunq