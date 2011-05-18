Chipknipladers doelwit skimmers

Ook onbemande betaalautomaten, zoals bij tankstations, waren vaker het doelwit. Skimmen bij de traditionele apparaten wordt steeds lastiger en dus worden nieuwe doelwitten gezocht. Van alle fraude bij betaalautomaten gebeurde dat in 90% van de gevallen bij een onbemand apparaat.

Ook nam de geavanceerdheid van de gebruikte technieken van de skimmers het afgelopen jaar toe. Dat staat in het jaarverslag van Currence.

Dalingen

Dankzij maatregelen bij pin- en betaalautomaten, zoals de zogenoemde voorzetmondjes, daalde de totale schade van het skimmen vorig jaar met 45% tot 19,7 miljoen euro. Het aantal keren dat het criminelen lukte met gestolen gegevens geld te stelen, daalde met ruim tweederde tot 310 keer. Behalve maatregelen bij de apparaten hebben banken ook hun detectiesystemen aangescherpt.

Andere soorten van fraude met pasjes, zoals diefstal, leverde een schadepost op van 8,5 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2009. Het totaalbedrag kwam daarmee uit op 28,5 miljoen euro in 2010 tegen 43 miljoen een jaar eerder.