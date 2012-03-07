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Digitale Nota in een nieuw jasje: FiNBOX

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Voortaan heeft de Digitale Nota (ABN AMRO en ING) of Notabox (Rabobank) een nieuwe en gezamenlijke naam; FiNBOX. Klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank kunnen gebruik maken van FiNBOX.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:7 maart 2012

Via FiNBOX kun je financiële documenten ontvangen, bewaren en betalen. Dit kan een rekening zijn van bijvoorbeeld een telecomaanbieder, maar ook een polisblad van je verzekeraar of een salarisstrook.

Er zijn nu al circa 160 organisaties bij wie je kan aanmelden. Met deze doorstart en landelijke campagne is de verwachting dat zowel andere banken als andere bedrijven zullen volgen.

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