Iedereen krijgt langer rekeningnummer

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'Consumenten hoeven gelukkig niet zoveel te doen, zolang voor hen maar duidelijk is waar ze hun IBAN kunnen vinden, bijvoorbeeld op hun rekeningafschriften. Het meeste werk gebeurt de komende jaren achter de schermen, door bedrijven, banken en overheden.' Steeds meer bedrijven gaan met dit nummer werken en kunnen om dit nummer vragen. Het nummer is te vinden op bankafschrift of in de internetbankieromgeving. Ook kun je via www.ibanbicservice.nl kijken hoe het nummer eruit ziet. Vanaf 1 februari 2014 maakt iedereen alleen nog maar gebruik van IBAN.

Bankafschriften, overschrijvingskaarten en internetbankieren zullen er iets anders uit komen te zien. Het adresboek dat gebruikt wordt bij internetbankieren wordt automatisch omgezet. Op termijn krijgt iedereen een nieuwe betaalpas. Meer informatie over IBAN is te vinden op www.overopiban.nl



Het betreft een grote operatie en ook hier zijn nog wat losse eindjes weg te werken. De consumentenbond ziet er op toe dat de veranderingen voor consumenten zo goed mogelijk verlopen.

Meer informatie over betaalrekeningen en actuele tarieven.

