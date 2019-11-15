ING verhoogt kosten betaalrekeningen per 1 maart 2020

Ingrid Zuurmond Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:15 november 2019
Door de verhogingen per 1 maart 2020 hoort ING niet langer tot de goedkoopste opties op dit moment. Het is nog niet bekend of andere banken hun tarieven ook nog verhogen in de komende periode.
De Consumentenbond berekent de kosten voor betaalrekeningen op basis van verschillende profielen. De daadwerkelijke kosten zijn namelijk afhankelijk van of je:
Voor de tariefsverhoging hoorde het ING vaker tot de voordeligste opties.
De prijsstijging komt omdat ING de vaste kosten van de pakketten verhoogt:
Maar ook diverse andere diensten, zoals:
Opvallend is dat ING stopt met:
Voorbeeld: Een ING-klant met een BasisPakket die voor 1941 geboren is, tweewekelijks papieren afschriften ontvangt en een boekje overschrijvingskaarten gebruikt, gaat maar liefst 78% meer betalen.
Per 1 november 2019 verhoogde de Volksbank ook de tarieven voor betalen in het buitenland en werd het betaalpakket van de Regiobank ook 9% duurder.
Op dit moment behoort ING volgens onze berekeningen dus minder vaak tot de goedkoopste optie.
Lees ook waar je nog meer op kunt letten als je een bankrekening wilt openen of vergelijk betaalrekeningen. Bekijk welke betaalrekening in jouw situatie het goedkoopst is.
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