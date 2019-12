ING verhoogt kosten betaalrekeningen per 1 maart 2020

Niet meer voordeligste

Door de verhogingen per 1 maart 2020 hoort ING niet langer tot de goedkoopste opties op dit moment. Het is nog niet bekend of andere banken hun tarieven ook nog verhogen in de komende periode.

De Consumentenbond berekent de kosten voor betaalrekeningen op basis van verschillende profielen. De daadwerkelijke kosten zijn namelijk afhankelijk van of je:

1 of 2 betaalpassen hebt;

wel of geen creditcard(s) hebt;

vaak buiten eurolanden reist;

papieren afschriften wilt ontvangen en hoe vaak;

nog gebruikmaakt van overschrijvingskaarten;

wel eens rood staat.

Voor de tariefsverhoging hoorde het ING vaker tot de voordeligste opties.

Nieuwe tarieven

De prijsstijging komt omdat ING de vaste kosten van de pakketten verhoogt:

OranjePakket: met 10% naar €20,40 per jaar (of 8% naar €16,20 voor het OranjePakket met korting)

BasisPakket (alleen voor bestaande klanten): met 12% naar €28,80 per jaar

BetaalPakket (alleen voor bestaande klanten): met 12% naar €52,20 per jaar

RoyaalPakket (alleen voor bestaande klanten) met 7% naar €88,80

Maar ook diverse andere diensten, zoals:

Koersopslag bij betalen in het buitenland is verhoogd van 1,1 naar 1,2%

Een geldopname bij betalen in het buitenland verhoogd van €2,25 naar €2,50

Een storting van munten kost altijd €6 (voorheen waren de eerste 4 of 6 stortingen gratis, dit geldt alleen nog voor biljetten)

De kosten van een creditcard zijn verhoogd met €1,20 per jaar. De eerste Platinumcard met €2,40.

Per 1 juni 2020: een vervangende betaalpas die niet meer werkt was gratis, maar kost voortaan €4,50. Een verloren of gestolen pas kostte €7,50 maar wordt goedkoper; €4,50. Als een nieuwe pas binnen 6 maanden onbruikbaar raakt, krijg je een gratis nieuwe pas.

Enorme stijging voor deel oudere klanten

Opvallend is dat ING stopt met:

gratis tweewekelijkse afschriften voor klanten geboren voor 1 januari 1941 met een Basis-, Betaal- of RoyaalPakket (vanaf 1 maart 2020 €12 per jaar)

gratis overschrijvingskaarten voor klanten geboren voor 1 januari 1941 met een Basis- of Betaalpakket (vanaf 1 maart 2020: €5 voor 20 kaarten).

Voorbeeld: Een ING-klant met een BasisPakket die voor 1941 geboren is, tweewekelijks papieren afschriften ontvangt en een boekje overschrijvingskaarten gebruikt, gaat maar liefst 78% meer betalen.

Andere banken

Per 1 november 2019 verhoogde de Volksbank ook de tarieven voor betalen in het buitenland en werd het betaalpakket van de Regiobank ook 9% duurder.

Op dit moment behoort ING volgens onze berekeningen dus minder vaak tot de goedkoopste optie.

Lees ook waar je nog meer op kunt letten als je een bankrekening wilt openen of vergelijk betaalrekeningen. Bekijk welke betaalrekening in jouw situatie het goedkoopst is.

