ING verhoogt kosten voor niet-interbankierders 'dubbel'

Nieuws|ING verhoogt per 1 januari 2016 de tarieven voor de betaalpakketten. Vanaf dat moment brengt de bank óók kosten in rekening voor verzendenveloppen.

ING-klanten die gebruikmaken van enveloppen om overschrijvingskaarten en acceptgiro's te versturen, gaan vanaf 1 januari 2016 €2.50 per setje van 20 enveloppen betalen. Dit zijn de 'handelings- en portokosten' voor het opsturen van de enveloppen. Je kunt ze vanaf dat moment namelijk niet meer bij een bankkantoor ophalen. Volgens de bank maken steeds minder klanten gebruik van de enveloppen en sluit ING aan bij 'wat in de rest van de markt gebruikelijk is.'

Ook verhoging kosten betaalpakketten

Onlangs kondigde ING óók al een verhoging van de kosten van hun betaalpakketten. De stijging van de kosten verschilt per pakket. Het tarief van het OranjePakket stijgt het minst, €1 per jaar. De tarieven van het BasisPakket, het BetaalPakket en het RoyaalPakket stijgen met respectievelijk €2,60, €2 en €4 per jaar. De reden volgens ING: 'Omdat het OranjePakket gericht is op digitaal bankieren en bij de andere pakketten papieren betaalmiddelen en papieren maandafschriften nog wel mogelijk zijn. Deze middelen veroorzaken hoge kosten en deze kosten nemen steeds verder toe. '

Klanten dubbel 'gestraft'

Klanten die gebruikmaken van verzendenveloppen worden zo dus dubbel 'gestraft'. En dat is niet het enige, want ondanks dat ING meldt dat de laatste tariefwijziging van de betaalpakketten 3 jaar geleden was, kregen niet- internetbankierders bij de ING al te maken met een tussentijdse verhoging van de kosten van papieren afschriften. Ook kun je niet meer zonder internetbankieren geld overboeken naar niet-eurolanden. En verhoogde de bank tussentijds de kosten voor geldopnames met de betaalpas buiten eurolanden.

Innovaties en investeringen

Niet alleen traditionele bankierders krijgen met een kostenverhoging te maken. Ook de 'moderne' klanten, die contactloos willen betalen met hun mobiele telefoon. Deze klanten gaan namelijk €0,50 per maand voor de Mobiel Betalen App betalen. Volgens de bank betalen zo alleen de gebruikers van de app, maar blijkbaar betalen álle ING-klanten wel mee aan de ontwikkeling. Want de verklaring van de verhoging van de tarieven van de pakketten voor ING luidt als volgt: '(..) Verder investeert ING in nieuwe betaalmethoden zoals Contactloos betalen met de Betaalpas en mobiele telefoon. Om deze innovaties en investeringen te kunnen blijven doen, verhogen we de tarieven van de betaalpakketten.'

Consumentenbond

De Consumentenbond ziet er niets in dat bepaalde doelgroepen onevenredig 'gestraft' worden voor het feit dat ze niet internetbankieren. Ook ziet de Consumentenbond de banken graag een duidelijkere en concretere uitleg geven voor een verhoging van de tarieven. Want behalve dat nieuwe ontwikkelingen iets kosten, levert het de bank ook wat op dat consumenten steeds meer hun bankzaken zelf regelen via mobiel- en internetbankieren.

Bron: ING (verhoging tarieven betaalpakketten en introductie kosten enveloppen voor overschrijvingskaarten)

