ING verlaagt pinbedrag jongeren

Tot nu toe konden jongeren tot duizend euro per dag opnemen. Doordat steeds meer jongeren zich laten gebruiken als 'geldezel', wordt het pinbedrag binnenkort verlaagd.

Een geldezel is iemand die tegen geringe vergoeding hun bankpas af geeft aan criminelen. Zij storten dan bedragen op die rekening, die ze er ook snel weer af halen met de pinpas. Zodoende komt de politie later dan niet bij de echte daders, van bijvoorbeeld skimming.

Het aantal jongeren dat zich daartoe laat verleiden, is de afgelopen tijd sterk toegenomen. In 2010 waren er al 4000 jongeren als geldezel gebruikt. Die jongeren kunnen worden vervolgd voor fraude en diefstal. Bij een veroordeling lopen ze de kans acht jaar lang geen bankrekening te mogen openen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waarschuwt ook voor de gevolgen van het uitlenen van je pas. Zij zijn de campagne 'Pas op je pas' begonnen.

Bron: ING