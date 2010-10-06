Meer betalingen via iDEAL

De populariteit van iDEAL is de afgelopen jaren razendsnel toegenomen. Ongeveer 81 procent van de online kopers maakt op dit moment wel eens gebruik van iDEAL. In 2007 lag dat percentage nog op 38 procent.

De naamsbekendheid van het betaalmiddel heeft óók een hoogtepunt bereikt. Inmiddels weet ruim 97 procent van de Nederlanders wat iDEAL is. Sinds de introductie van het systeem in 2005 zijn er 140 miljoen betalingen mee verricht.

Het onderzoek van Currence is verricht naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van iDEAL.