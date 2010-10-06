icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Meer betalingen via iDEAL

Nieuws
|
Het online betaalsysteem iDeal wordt inmiddels gebruikt bij meer dan 50 procent van alle online betalingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Currence, de beheerder van iDEAL.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:6 oktober 2010

De populariteit van iDEAL is de afgelopen jaren razendsnel toegenomen. Ongeveer 81 procent van de online kopers maakt op dit moment wel eens gebruik van iDEAL. In 2007 lag dat percentage nog op 38 procent.

De naamsbekendheid van het betaalmiddel heeft óók een hoogtepunt bereikt. Inmiddels weet ruim 97 procent van de Nederlanders wat iDEAL is. Sinds de introductie van het systeem in 2005 zijn er 140 miljoen betalingen mee verricht.

Het onderzoek van Currence is verricht naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van iDEAL.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook