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Minder heimwee naar gulden

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Steeds minder Nederlanders hebben steeds minder heimwee naar de gulden. Dat blijkt uit de ING-peiling 'Vraag van Vandaag' onder 80.000 mensen.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:4 november 2010

Hoewel nog steeds de helft van de ondervraagden terugverlangt naar de gulden, neemt de heimwee naar de oude vertrouwde munt af. Drie jaar geleden gaf 58% van de deelnemers nog aan de gulden terug te willen.

Consumenten raken volgens het onderzoek ook langzaam maar zeker gewend aan het rekenen met de nieuwe munt. Een kwart van de ondervraagden rekent bedragen in euro's nog altijd terug naar guldens. Ongeveer 43% doet dat nooit meer en de rest soms.

Dat is een flinke verschuiving ten opzichte van 3 jaar geleden. Toen rekende 4 op de 10 ondervraagden nog terug naar de gulden, terwijl 3 op de 10 dat niet of nauwelijks deed.

Een meerderheid van de ondervraagden (55%) vindt de euro overigens vooral nuttig, omdat betalen in het buitenland gemakkelijker is met de nieuwe munt.

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