Online Fortisklant gaat erop vooruit

De fusie van de ABN Amro en Fortis brengt voor internetbankierende Fortisklanten voordelen met zich mee.Zo konden Fortisklanten over een periode van slechts 6 maanden hun rekeningafschriften bekijken, terwijl de transactiehistorie van ABN Amroklanten met 10 jaar het langst wordt bewaard. Fortisklanten kunnen straks ook online hun creditcarduitgaven en verzekeringen van de eigen bank inzien. Digitale acceptgiro's kunnen zij voortaan in hun internetbankieromgeving ontvangen en betalen, en periodieke overboekingen kunnen ze indien nodig een maand laten overslaan.