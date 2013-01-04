Ook pinblokkades in Vaticaanstad

Toeristen kunnen nu alleen nog met het oude vertrouwde contante geld betalen voor toegangskaartjes en versnaperingen in de ministaat. Gevolg: nóg langere rijen bij musea van de toeristische trekpleister.

De richtlijn vanuit de Europese Unie geldt voor financiële instellingen en kredietinstellingen binnen EU-landen. Zij mogen bijvoorbeeld geen anonieme rekeningen of spaarboekjes voeren. Bij een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme zijn de instellingen verplicht tot verscherpt toezicht en 'klantonderzoeksmaatregelen'.

Aan welke specifieke regels niet is voldaan als oorzaak voor de pinblokkade blijft onduidelijk.

Bron: ANP.