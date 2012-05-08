Rabo-klant moet pinblokkade zelf opheffen

De Consumentenbond vindt het jammer dat de consument actie moet ondernemen om de blokkade op te heffen. Dat geldt overigens niet voor klanten:

met een Rabo RiantPakket;

die hun betaalpas in de laatste twee jaar hebben gebruikt buiten Europa;

met een zakelijke pas.

De Consumentenbond hamert erop dat, om de overlast tot een minimum te beperken, klanten van de Rabobank goed geïnformeerd worden.

Fraude met bankpasjes levert de consument ongemak op en kost de banken veel geld: €38,9 miljoen in 2011. Ongeveer 24.000 klanten van de Rabobank werden vorig jaar het slachtoffer van het zogenoemde skimmen. Met de nu aangekondigde stap beperkt de Rabobank deze problemen.

