icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rabo-klant moet pinblokkade zelf opheffen

Nieuws
|
Klanten van de Rabobank die buiten Europa willen pinnen moeten dat binnenkort zelf aangeven. Om te voorkomen dat pinpasfraudeurs rekeningen plunderen, blokkeert de Rabobank vanaf 1 juni namelijk standaard de pinmogelijkheid van zijn klanten buiten Europa. De bank zorgt er wel voor dat de blokkade via internet en telefonisch op elk moment opgeheven kan worden.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:8 mei 2012

De Consumentenbond vindt het jammer dat de consument actie moet ondernemen om de blokkade op te heffen. Dat geldt overigens niet voor klanten:

  • met een Rabo RiantPakket;
  • die hun betaalpas in de laatste twee jaar hebben gebruikt buiten Europa;
  • met een zakelijke pas.

De Consumentenbond hamert erop dat, om de overlast tot een minimum te beperken, klanten van de Rabobank goed geïnformeerd worden.

Fraude met bankpasjes levert de consument ongemak op en kost de banken veel geld: €38,9 miljoen in 2011. Ongeveer 24.000 klanten van de Rabobank werden vorig jaar het slachtoffer van het zogenoemde skimmen. Met de nu aangekondigde stap beperkt de Rabobank deze problemen.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook