SNS en ASN Bank verhogen kosten betaalrekening

Nieuws|SNS en ASN Bank-klanten gaan per 1 november 10% meer betalen voor hun betaalrekening. Ondanks deze fikse verhoging blijft de rekening van SNS wel één van de goedkoopste.

SNS en ASN Bank verhogen met 10%

SNS verhoogt per 1 november de vaste kosten het betaalpakket (SNS Betalen) van €30 naar €33 per jaar. Dat is een prijsstijging van 10%. SNS verhoogt deze kosten overigens voor het eerst sinds jaren. De meeste banken verhogen hun kosten jaarlijks.

ASN Bank verhoogt de prijs per rekeninghouder van €18 naar €19,80. De laatste prijsstijging bij deze bank was in 2016.

SNS was volgens onderzoek van de Consumentenbond vaak een goedkope optie, is de bank dit na deze prijsverhoging nog steeds? En wat betekent dit voor de ASN Bank?

Goedkoopste rekening?

De Consumentenbond berekent welke betaalrekening het goedkoopst is op basis van 7 profielen. Welke betaalrekening voor jou het goedkoopst is, is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

of je de rekening allen hebt of samen

of je een creditcard wilt

of je weleens rood staat

of je vaak buiten de Eurozone reist

Uit onze berekeningen blijkt dat SNS na de prijsverhoging nog steeds even vaak tot 3 goedkoopste behoort. Samen met Knab Plus behoort SNS het vaakst tot de 3 goedkoopste opties voor alle profielen. Voor de prijsverhoging gold dit ook voor de betaalrekening van ASN Bank. Na de prijsverhoging behoort ASN wel minder vaak, maar nog steeds een aantal keer tot de goedkoopste rekeningen.

SNS creditcard

Klanten die na 1 mei een creditcard van SNS willen krijgen voortaan een Visacard van creditcarduitgever ICS, in plaats van de eigen Mastercard van SNS. Klanten die nog een Mastercard hebben, krijgen vanaf begin oktober automatisch de nieuwe creditcard van ICS. De vaste prijs voor een creditcard blijft hetzelfde (€15,75), maar de kosten voor betalen en geld opnemen buiten de Eurozone veranderen wel.

Een betaling buiten de Eurozone kostte met de oude creditcard €0,15, nu betaal je een koersopslag van 2%. Een opname kost voortaan 4% van het opgenomen bedrag en buiten de Eurozone betaal je ook 2% koersopslag. Bij de oude kaart betaalde je €4,50 per opname.

SNS was de enige bank die vaste kosten in rekening bracht in plaats van koersopslagen bij gebruik van een creditcard. Dat is vaak goedkoper en transparanter dan een koersopslag. Voor betalingen en geldopnames met de SNS betaalpas gelden deze vaste bedragen overigens nog wel (€0,15 voor een betaling en €2,25 voor een geldopname).

De RegioBank, net als SNS onderdeel van Volksbank, geeft sinds kort ook een eigen creditcard uit. De creditcard kost €23 per jaar en wordt ook uitgegeven door ICS. De tarieven voor betalen en geld opnemen buiten de Eurozone zijn hetzelfde als bij SNS.

