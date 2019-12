Bluetooth-speaker kopen: waar let je op?

De geluidskwaliteit van een bluetooth-speaker is niet optimaal. Omdat het geluidssignaal wordt gecomprimeerd kunnen er details wegvallen. Dat is onderweg, of buiten niet zo'n probleem. Maar gebruik je de speaker altijd op dezelfde plek in huis, en is het daar ook nog stil, dan kan de minder goede geluidskwaliteit gaan opvallen.

Bluetooth-speakers met het zogenaamde aptx klinken wat beter, mits je smartphone of tablet ook aptX heeft. Maar nog beter kies je een speaker die voor thuisgebruik gemaakt is. Een wifi-speaker levert een betere geluidskwaliteit. Je streamt dan muziek via je wifinetwerk.