Eén accu voor alle apparaten

Gereedschap met een accu is populair. Bij doe-het-zelfgereedschap is snoerloos al een tijdje de norm en bij elektrisch tuingereedschap wordt een accu ook steeds populairder. Vaak kun je de accu ook gebruiken voor ander gereedschap. Een accuplatform noemen we dat. We leggen uit waar je op moet letten als je accugereedschap gaat kopen.

Wat is een accuplatform?

Als je elektrisch gereedschap koopt met een accu, dan is er een goede kans dat de accu die je er bij krijgt ook te gebruiken is voor ander gereedschap van hetzelfde merk. Dat andere gereedschap kun je dan (later) zonder accu’s kopen. Handig en goedkoop. We noemen dat een accuplatform of accusysteem. Vrijwel elk gereedschapsmerk heeft 1 of meerdere accuplatforms.

Een accuplatform:

• heeft een vast voltage, bijvoorbeeld 12V, 18V of 36V.

• bedient vele apparaten die allemaal werken met dezelfde accu’s.

• bevat vele accu’s van verschillende capaciteiten.

• bevat 1 of meerdere laders. Naast een gewone lader is er vaak ook een snellader.

Het spreekt voor zich dat een accuplatform voordelen heeft. Maar nadelen zijn er ook: Je zit bijvoorbeeld vast aan gereedschap van één merk. En omdat het een relatief nieuwe trend is, kunnen de systemen ook nog veranderen. Als dan je ene accu kapot gaat en je kunt hem niet meer vervangen, zijn alle apparaten ineens nutteloos.

Een accuplatform kiezen

Welk accuplatform moet je kiezen? Er zijn een aantal zaken om bij stil te staan.

Welk merk?

Merken zijn belangrijk bij elektrisch gereedschap. Veel klussers kopen altijd gereedschap van hetzelfde merk. En de opkomst van accuplatforms versterkt dat alleen maar.

Gelukkig blijkt uit onze tests van gereedschap dat het merk een redelijke voorspeller is voor de kwaliteit. A-merken als Makita en DeWalt doen het vaak prima in onze tests en Bosch (groen) levert meestal een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Hoe zit het met accu’s die je kunt gebruiken voor gereedschap voor meerdere merken? Er is een initiatief geleid door gereedschapsmerk Metabo, het Cordless Alliance System. Het delen van accu's over merken heen is natuurlijk een ontwikkeling die de Consumentenbond toejuicht. Maar voorlopig zijn er nog niet veel merken die zich hebben aangesloten bij de alliantie. Als je dit initiatief wilt steunen, kun je kiezen voor gereedschap van Metabo.

Het aanbod

Grote gereedschapsmerken als Bosch en Makita maken een enorme verscheidenheid aan apparaten met een accu. Als je een 18V accumachine koopt van zo’n merk, kun je de accu ook gebruiken voor tientallen andere apparaten. Bijvoorbeeld ook voor tuingereedschap. En bij Bosch kun je de accu zelfs ook gebruiken voor de steelstofzuiger. Andere fabrikanten beperken zich tot de meest gebruikte apparaten. Ook maken niet alle fabrikanten van klusgereedschap ook tuingereedschap. Als je gereedschap koopt van het huismerk van een bouwmarkt, dan kun je accu's soms ook uitwisselen. Maar het aanbod van apparaten is beperkt.

Onder aanbod valt ook het aanbod van de accu’s zelf. Als je flink investeert in een platform kun je zowel (lichte) accu’s met een kleinere capaciteit (tot 2,0 Ah) als (zwaardere) accu’s met een grotere capaciteit (4,0 Ah en hoger) kopen. Accu’s met een grotere capaciteit gaan langer mee met een lading, maar de prestaties van de machines worden er niet door beïnvloed.

Als je heel veel klust en veel accugereedschap gebruikt, is een snelle lader de moeite waard. Bij de meeste uitgebreide accuplatforms kun je kiezen voor een speciale snellader. Soms krijg je die snelle lader al bij het gereedschap er bij.

Welk voltage

Een accuplatform heeft een voltage. Een hoger voltage betekent meer kracht maar ook een hoger gewicht van zowel de apparaten als de accu's.

18 volt is het populairst en het veelzijdigst. Als je een accuplatform kiest van 18V heb je de meeste apparaten om uit te kiezen. Bij 10,8V of 12V is de keus minder groot. Er zijn lichte boormachines en kleinere decoupeerzagen of multitools. Maar machines die meer kracht nodig hebben, zoals haakse slijpers en schuurmachines, vind je niet of nauwelijks met dit voltage.

Er zijn ook accuplatforms van 24V of 36V. Elektrisch gereedschap met dat soort voltages zijn voor thuisklussers niet zo interessant. Maar voor tuingereedschap is het een ander verhaal. Daar is 36V heel gebruikelijk. Sterker nog: uit onze grasmaaiertest blijkt steeds weer dat accugrasmaaiers met een motor van 18V eigenlijk niet krachtig genoeg zijn. De beste accugrasmaaiers hebben een accu van 36V. Heggenscharen, bladblazers, kettingzagen en graskantenmaaiers zijn er allemaal in varianten van 18V en 36V. Als je hoge eisen stelt aan je tuingereedschap is het misschien beter om te kiezen voor één (18V) platform voor normaal gereedschap en een ander (36V) platform voor in de tuin.

Prijs en verkrijgbaarheid

Tot slot is het goed om ook even stil te staan bij de prijs en verkrijgbaarheid. Het prijsniveau van gereedschap en accu's is vooral afhankelijk van het merk wat je kiest. Maar er zijn nog een paar andere overwegingen:

Kun je elk stuk gereedschap ook zonder accu en lader kopen? Soms heet die versie een 'barebone tool'.

Is die versie ook goed verkrijgbaar?

Is het prijsverschil tussen de barebone tool en de versie mét accu en lader groot genoeg?

Sommige merken verkopen ook goedkope sets van meerdere apparaten tegelijkertijd.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke boormachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

Welk accu is de beste?

Het is niet gemakkelijk om aan te geven welk accuplatform (en dus welk merk) voor jou de beste keus is. Dat is vooral afhankelijk van je budget en wensen. Maar we kunnen wel iets zeggen over de kwaliteit van de accu's. In onze test accuboormachines testen we uitgebreid de kwaliteit van de accu en de lader. We kijken onder andere naar:

Gebruiks- en oplaadtijd

Levensduur van de accu

Zelfontlading (als je de accu langere tijd niet gebruikt)

Als we op merkniveau kijken naar de accuprestaties, van merken waarbij we 2 of meer verschillende machines hebben getest, kunnen we zeggen dat de accu's van het merk DeWalt het beste zijn, op enige afstand gevolgd door die van AEG en Makita. De kwaliteit van Bosch accu's valt tegen en die van Black+decker is onvoldoende.

Maar het is een momentopname en een gemiddelde. Een goed merk blijkt geen garantie voor constante topkwaliteit. Met name in de test voor de levensduur van batterijen zien we veel problemen. In deze test, waarbij we de accu 300 keer opladen en weer ontladen, constateren we vaak dat de capaciteit van de accu meer dan 10% lager is na de test. Dat constateren we zelfs bij accu's van AEG en Makita. Bij AEG accu's loopt de accu ook leeg als je hem in de lader laat zitten.

