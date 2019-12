Achterstand Nefit in vervangen defecte branders TopLine cv-ketels

Nieuws|Eerder dit jaar kwam Nefit met een veiligheidswaarschuwing voor cv-ketels van het type Nefit Topline, geproduceerd tussen 2006 en 2009. Snel ontstond een flink tekort aan vervangende branders. Om de consumenten tegemoet te komen, biedt Nefit nu een keuze; wachten op de vervanging of korting op nieuwe CV-ketel.

Update 10 januari 2018

Mogelijk is er meer aan de hand. Nefit kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Eigenaren van een van deze cv-ketels kunnen de onderdelen gratis laten vervangen of een nieuwe Nefit-ketel aanschaffen voor ,,ruim de helft van de prijs'', volgens Nefit. Op de site van Nefit staan antwoorden op de meest gestelde vragen over de veiligheidswaarschuwing TopLine-serie 2006-2009.

Wachten op vervanging

Nefit laat via nieuwsberichten weten dat ze deze vervangingsachterstand serieus nemen. Het bedrijf heeft diverse acties ondernomen om de productie van de gasbrander te versnellen en ze geven voorrang aan vervangen van deze gasbranders. De vervanging kan ondanks de inspanningen nog maanden duren.

Nieuwe optie: korting op nieuwe cv-ketel

Nefit biedt nu in plaats van wachten op vervanging van de gasbrander, een aardige korting op een nieuw toestel. Dit is een interessante optie om een oude toestel (8 tot 11 jaar oud) met stevige korting in te ruilen voor nieuwe Nefit-toestel. De inruilkorting geldt ook voor een Nefit warmtepomp.

Afhankelijk van het type en de leeftijd van het oude toestel kun je een inruilkorting krijgen bij je installateur van ca. €500 tot €650 excl. BTW op een nieuw Nefit-toestel naar keuze.

Wij hebben cv-ketels van Nefit getest. Vraag je installateur naar de mogelijkheden.

Welke cv-ketels

Het gaat om cv-ketels van de types:

Nefit TopLine

Nefit TopLine Compact

Nefit TopLine AquaPower (Plus) met een vermogen tot en met 30 kW.

Deze zijn geproduceerd van 2006 tot en met 2009.

Lees de veiligheidswaarschuwing van Nefit Topline CV-ketels.

Probleem van dit type gasbrander

De branderklemmen kunnen na onderhoud mogelijk niet goed afgesloten zijn. Hierdoor kan binnenin het toestel rookgassen ontsnappen, waardoor smeltschade kan ontstaan aan de binnenzijde van het toestel. Dit zou kunnen leiden tot brand.

