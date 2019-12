Koolmonoxidemelder One van J&S Supply is onveilig

Nieuws|Juist de enige taak waar je deze melder voor aanschaft, laat het afweten. Het doel van deze apparaten is je op tijd te waarschuwen bij te hoge concentratie koolstofmonoxine. Door fabricagefouten wordt de concentratie koolmonoxide niet juist gemeten en blijft de waarschuwing uit.

Welke CO-melder faalt?

Het gaat om koolmonoxidemelders van het merk J&S Supply met EAN-nummers 8718781066857 en 8718781066840. De EAN-code staat niet vermeld op het product zelf, maar kan je dit controleren met behulp van foto's. Het bedrijf J&S Supply heeft foto's van de desbetreffende melders op hun website geplaatst. Het gaat specifiek om modellen die tussen 16 december 2014 en 7 mei 2016 zijn gekocht op koolmonoxidemelder.com en tech66.nl.

Wat moet je doen?

Controleer of je dit type koolmonoxidemelder in huis hebt hangen.

Meld je bij J&S Supply als je zo'n C koolmonoxidemelder hebt. Neem ook bij twijfel contact op met klantenservice van J&S Supply op telefoonnummer 020 468 40 55.

Vervang het apparaat. Wij hebben koolmonixides getest en wij raden een van deze 12 veilige melders aan.

Extreme gevolgen

Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of dood. Je kunt de melders opsturen naar J&S Webshops of inleveren bij het gemeentelijk afvaldepot.

Niet de eerste keer

Eerder dit jaar bleek ook al het model Safe van J&S Supply onveilig. Ook deze melder slaat mogelijk geen alarm bij een dodelijke concentratie koolmonoxide.

Test koolmonoxidemelders

In oktober 2016 testten wij 19 koolmonoxidemelders. Wij raden consumenten aan om een koolmonoxidemelder aan te schaffen uit de categorie 'veilig' uit deze test.

Bron: NVWA