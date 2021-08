Mighty voor Spotify

Handig bij hardlopen

Met de Mighty kun je een rondje hardlopen en naar Spotify luisteren zonder dat je smartphone per se mee moet. In combinatie met bedrade oordopjes werkt de Mighty goed. Met Bluetooth-oordopjes hapert de verbinding soms even. Ook duurt het aanzetten van de Mighty wel een halve minuut. Verbinding maken met een wifi-netwerk of Bluetooth-apparaat gaat ook langzaam. Als je regelmatig hardloopt dan komt de Mighty goed van pas (de prijs mag wel een flink stuk lager).

iPod Shuffle look-a-like

De Mighty ziet er uit als een iPod Shuffle. Net als dat klassieke Apple spelertje clip je hem vast aan je shirt of broek. Belangrijk verschil met een iPod is dat de Mighty alleen werkt met een Spotify Premium abonnement. Je kunt er geen ‘eigen’ muziekbestanden op kwijt of muziek van andere streaming diensten.

Met en zonder draad

De Mighty is te gebruiken met een koptelefoon met draad of een Bluetooth-set. Je kunt hem ook verbinden met een speaker of een ander audio-apparaat dat Bluetooth ondersteunt.

Meer dan 1000 nummers

De Mighty heeft 5GB aan opslagruimte voor muziek, goed voor meer dan 1000 nummers in normale kwaliteit. De muziek zet je op het geheugen via een app op je smartphone. Om de app te kunnen gebruiken moet je inloggen met Facebook of een Mighty-account. Je moet er mee akkoord gaan dat je (luister)gegevens worden verzameld, mogelijk ook buiten Europa.

Afspeellijsten overzetten

In de app kun je aangeven welke afspeellijsten je over wilt zetten. Ook kun je de kwaliteit van de muziekbestanden aangeven (‘normal’, ‘high’, ‘extreme’, net als in Spotify). De bestanden worden via wifi op de Mighty gezet. Het overzetten van een afspeellijst van 133 nummers in normale kwaliteit duurde 10 minuten.

Niet voor podcasts

Je kunt alleen afspeellijsten op de Mighty zetten en geen losse albums of nummers. Op zich geen probleem, behalve als je graag naar podcasts luistert. Je kunt namelijk geen afspeellijst maken van podcasts in Spotify. Mighty geeft aan dat een oplossing hiervoor in de maak is, het is nog niet bekend wanneer die er is.

Bediening

Je bedient de Mighty met een aantal knoppen aan de voorkant: pauzeren, nummers skippen en het volume regelen. De afspeellijsten selecteer je met een klein knopje rechts bovenin. Als je daar op drukt dan wordt je de naam van de afspeellijst uitgesproken. Wanneer je de knop wat langer ingedrukt houdt dan start de shuffle-modus. Het bedienen gaat redelijk vlot, wel duurt het erg lang voordat de Mighty klaar is om muziek af te spelen.

Geluid

We gebruikten de Mighty in combinatie met (bedrade) Xiaomi Pro HD oordopjes en Samsung Level Active Bluetooth-oordopjes. Beide setjes zitten in het lage prijssegment. Het geluid klinkt wat vlak als je kiest voor normale kwaliteit muziekbestanden. Dezelfde bestanden klinken beter in extreme kwaliteit: voller en meer detail in hoog en laag. Let er wel op dat hoe beter de geluidskwaliteit, hoe minder muziek je op het geheugen kwijt kunt.

Batterij

Je laadt de Mighty op via de hoofdtelefooningang. Het duurt ongeveer 3 kwartier voordat de batterij volledig is opgeladen. Eenmaal opgeladen zou de speler tot 5 uur mee moeten gaan op een lading (volgens Mighty).

We speelden 2 uur lang muziek in normale kwaliteit af met de bedrade oordopjes. Het volume was gemiddeld hoog tijdens het afspelen. Na 2 uur afspelen was de batterij voor de helft leeg. We herhaalden de proef met het Bluetooth-setje: na 2 uur was er nog 40% batterijcapaciteit over.

Wat moet je nog meer weten?

Minimaal eens per maand moet je de Mighty synchroniseren met Spotify om je muziek offline af te kunnen spelen (vanwege de rechten op de muziekbestanden).

Met een Spotify account mag je op maximaal 3 apparaten offline muziek opslaan (Mighty telt als één apparaat).

De Mighty Audio heeft een IPX 4 rating en dat betekent dat hij tegen een spatje regen kan.

De Mighty Audio is niet officieel te koop in Nederland. Wij bestelden hem direct op de website van Mighty (prijs: €112,40, inclusief €24,90 aan invoerrechten).

Alternatieven voor Mighty voor Spotify

Er zijn verschillende smartwatches waar je muziek op kunt opslaan. De muziek stream je draadloos naar een Bluetooth-koptelefoon of oordopjes:

Op de Apple Watch 3 kun je afspeellijsten van iTunes of Apple Music zetten.

Met de Samsung Gear Sport kun je muziek van Spotify of eigen mp3’s afspelen.

