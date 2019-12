Bibliotheken krijgen meer mogelijkheden om e-books uit te lenen

Nieuws|De Vereniging Openbare Bibliotheken krijgt meer vrijheid in het uitlenen van e-books. Voorheen kon een e-book alleen door bibliotheken worden uitgeleend als er een afspraak met de uitgever gemaakt was. Nu kunnen bibliotheken zelf e-books inkopen en uitlenen waardoor ze de consument meer keuze kunnen bieden.

Nieuwe manier van uitlenen

Het lenen van e-books bij de bibliotheek was al mogelijk, maar alleen als de bibliotheek daar afspraken over maakte met de uitgever. Zonder toestemming van de uitgever was het niet mogelijk om digitale boeken uit te lenen.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 november 2016 bepaald dat digitale boeken net als papieren boeken onder het leenrecht kunnen vallen. Onder het leenrecht mag de bibliotheek een boek aankopen en vervolgens uitlenen. Dat mag ook zonder expliciete goedkeuring van de uitgever.

Een lezer per boek

Deze digitale boeken worden dan wel uitgeleend onder het 'one copy, one user'-model. Wanneer een e-book is uitgeleend en de bibliotheek niet meerdere digitale exemplaren van dit boek heeft ingekocht, kan een ander lid dit boek niet meer lenen. Door beveiliging van het e-bookbestand heeft slechts 1 persoon toegang tot 1 exemplaar. Een digitaal boek uit het assortiment van de bibliotheek kan dus niet beschikbaar zijn, omdat het al uitgeleend is.

De e-books in het huidige assortiment kunnen niet zijn uitgeleend, omdat daarvoor het 'one copy, multiple users'-model geldt.

Grotere collectie e-books

Komen er nu al direct meer titels beschikbaar voor leden van de bibliotheek? Of meer populaire actuele titels? We vroegen het Francien Van Bohemen, woordvoerder van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). Van Bohemen: 'De uitspraak is nog te vers om al te kunnen zeggen wat er in de komende jaren gaat gebeuren met e-bookcollectie van bibliotheken. Tot nu toe selecteerden uitgevers de e-booktitels die we beschikbaar mochten stellen. Daardoor konden we goed verkochte titels meestal niet aanbieden.

Wij hebben met dit vonnis een middel in handen om voortaan wel zelf te kunnen kiezen, maar we willen bij de samenstelling van het aanbod wel rekening blijven houden met uitgevers en auteurs. De relatie met hen is belangrijk voor ons en het bestaande "one copy, multiple users"-model is ook voor de toekomst onze voorkeursoptie. Daarbij hoeven we ook niet uit te leggen waarom een e-booktitel soms ineens niet beschikbaar is.

De Koninklijke Bibliotheek zegt iets vergelijkbaars: 'Wij denken de klant het best te kunnen blijven bedienen door gebruik te (blijven) maken van ons huidige model, gecombineerd met de nieuwe mogelijkheid om titels - waar geen afspraken voor gemaakt kunnen worden - via "one copy one user" beschikbaar te stellen.'

