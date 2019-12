Kobo Libra H2O

Eerste indruk|De Kobo Libra H20 is een 7 inch e-reader met fysieke bladerknoppen. Hij ligt lekker in de hand en is goedkoper dan zijn voorganger. Wat levert een eerste indruk op?

Conclusie

De Kobo Libra H20 ligt lekker in de hand, heeft een helder scherm en is gemakkelijk te bedienen. Met een adviesprijs van €180 is hij net zo duur als de Kobo H20 Edition 2 en flink goedkoper dan zijn grotere voorganger, de Kobo Forma (€280).

De Kobo Libra H20 is inmiddels getest. Bekijk de testresultaten van de Kobo Libra H20.

Ontwerp

De Kobo Libra H20 lijkt sterk op de Kobo Forma, die vorig jaar op de markt kwam. Met zijn 7 inch scherm is hij net wat kleiner dan de Forma. Het gewicht is ongeveer gelijk aan de Forma, hij is wel lichter dan de Kobo Aura H2O Edition 2. Gebleven zijn de vierkanten behuizing en fysieke bladerknoppen aan de onderkant. De kant met de bladerknoppen is wat dikker en steekt uit naar voren. In combinatie met een licht geribbelde achterkant ligt deze e-reader daardoor lekker in de hand.

Scherm en accu

Het 7 inch scherm heeft een resolutie van 300 ppi. Daardoor zien de letters er zeer scherp uit, te vergelijken met letters uit een papieren boek. Met de ingebouwde verlichting kun je de helderheid naar voorkeur instellen. Handig, vooral als je graag leest in bed. Net als voorgaande modellen is ook de kleur van het licht in te stellen: van koeler blauw voor overdag tot roder warm voor 's avonds.

De accu van de Libra H2O is - net als bij de Forma - wat kleiner dan de accu van de Aura H20 Edition 2. In onze test zorgde de kleinere accu van de Forma ervoor dat de e-reader een stuk korter te gebruiken was op 1 acculading. We zijn daarom benieuwd hoe de Libra H2O uit onze accutest test komt.

Boeken lezen

Met 8 GB aan opslag is er ruimte voor duizenden e-books. Bladeren door een boek gaat prettig en vlot met de fysieke bladerknoppen. Het aanraakscherm reageert snel op de bewegingen van je vingers. Fijn is ook dat het scherm zonder haperingen verspringt van portret- naar landschapmodus, net als bij een tablet. Het menu is overzichtelijk, waardoor je snel kunt navigeren door een grote collectie boeken. Boeken kun je direct kopen via de ingebouwde winkel; er is ook een koppeling met de abonneedienst Kobo Plus.

Wat moet je nog meer weten?

De Kobo Libra H20 is waterdicht tot 2 meter diep ( IPX8 ), een val in het zwembad moet 'ie dus overleven. Wij testen de waterdichtheid van e-readers niet.

), een val in het zwembad moet 'ie dus overleven. Wij testen de waterdichtheid van e-readers niet. De Kobo Libra H20 is er in het zwart en wit. Hij kost €180 en is verkrijgbaar vanaf 17 september 2019.

