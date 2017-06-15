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Testrapport Amslod Croft verwijderd

Nieuws
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In juni 2017 publiceerden we de testresultaten van de Amslod Croft. Nu blijkt dat er iets in de software van de fiets verkeerd was afgesteld, daarom is het resultaat nu uit de test gehaald.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:15 juni 2017

Amslod_Croft

Doordat er iets verkeerd was afgesteld in de software van de e-bike was het testresultaat niet representatief voor het product. 

Op het moment dat wij de e-bike inkochten, maakte Amslod nog gebruik van een andere afleverprocedure aan de klant. De fabrikant geeft nu aan dat deze procedure vanaf april 2017 is aangepast: er vindt nu een eindcontrole bij de klant voor de deur plaats en de leverancier maakt ook ter plekke een proefritje om de fiets te controleren.

Wil je zelf alle geteste e-bikes vergelijken? Dat kan in de vergelijker.

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