Testrapport Amslod Croft verwijderd

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:15 juni 2017
Doordat er iets verkeerd was afgesteld in de software van de e-bike was het testresultaat niet representatief voor het product.
Op het moment dat wij de e-bike inkochten, maakte Amslod nog gebruik van een andere afleverprocedure aan de klant. De fabrikant geeft nu aan dat deze procedure vanaf april 2017 is aangepast: er vindt nu een eindcontrole bij de klant voor de deur plaats en de leverancier maakt ook ter plekke een proefritje om de fiets te controleren.
Wil je zelf alle geteste e-bikes vergelijken? Dat kan in de vergelijker.
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