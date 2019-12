Oral-B Vitality 100 CrossAction Roze

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Elektrische tandenborstel uit de Vitality 100 serie, de opvolger van de normale Vitality. Het instapmodel van Oral-B. Zeer eenvoudig: er is maar 1 poetstand, geen poetsdruksensor die aangeeft of je te weinig poetst, en geen reisetui. Heeft ook nog een ouderwetse Ni-MH accu. Maar de poetsresultaten zijn goed, en de Vitality 100 serie is in verhouding zeer goedkoop.