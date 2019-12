Oral-B Vitality CrossAction

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De simpele Oral-B Vitality houder haalt het hoogste testresultaat in combinatie met de CrossAction opzetborstel. De score in combinatie met andere borstels is (flink) lager. Je hebt al een vitality borstel voor iets meer dan €20, en deze tandenborstel heeft daarom met afstand de beste prijs-kwaliteit verhouding. Dit is de versie mét timer van 2 minuten. Ook verkrijgbaar met extra opzetborstel.