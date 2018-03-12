Waarschuwing: Sencys olieradiator 9 RIBS 2000W

Gevaarlijke fabricagefout

Bouwmarkt Praxis waarschuwt dat er door een fabricagefout hete olie uit de radiatoren kan lekken, met het risico op brandwonden. Praxis roept de batch daarom terug. Het gaat om radiotoren die zijn verkocht tussen 01-08-2017 en 19-02-2018.

Welk model is mogelijk gevaarlijk?

Het gaat om de Sencys olieradiator 9 RIBS 2000W met de batchcode: 201721. In de onderstaande afbeelding zie je waar je deze code kunt terugvinden.

Merk: Sencys

Productnaam: OLIERADIATOR 9 RIBS 2000W

Artikelnummer: 5270988

Barcode:5400107336982

Verkoopdata: Tussen 01-08-2017 en 19-02-2018

Wat moet je doen?

Controleer of jouw Sencys olieradiator dezelfde batchcode heeft

Als dit zo is, gebruik de radiator dan niet meer en ga ermee terug naar de winkel.

In de winkel waar je het product gekocht hebt heb je recht op een ander, soortgelijk verwarmingsapparaat of je krijgt je geld terug.

Meer informatie vind je op de website van Praxis

Lees ook:

Bronnen: NVWA en Praxis