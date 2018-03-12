Waarschuwing: Sencys olieradiator 9 RIBS 2000W

Peter van der Wilt Expert energieGepubliceerd op:12 maart 2018
Bouwmarkt Praxis waarschuwt dat er door een fabricagefout hete olie uit de radiatoren kan lekken, met het risico op brandwonden. Praxis roept de batch daarom terug. Het gaat om radiotoren die zijn verkocht tussen 01-08-2017 en 19-02-2018.
Het gaat om de Sencys olieradiator 9 RIBS 2000W met de batchcode: 201721. In de onderstaande afbeelding zie je waar je deze code kunt terugvinden.
Meer informatie vind je op de website van Praxis
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