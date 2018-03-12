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Waarschuwing: Sencys olieradiator 9 RIBS 2000W

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De Sencys olieradiator 9 RIBS 2000, met batchcode 201721, kan hete olie lekken door een fabricagefout.
Peter van der Wilt_S

Peter van der Wilt   Expert energieGepubliceerd op:12 maart 2018

praxis-olieradiotor-waarschuwing

Gevaarlijke fabricagefout

Bouwmarkt Praxis waarschuwt dat er door een fabricagefout hete olie uit de radiatoren kan lekken, met het risico op brandwonden. Praxis roept de batch daarom terug. Het gaat om radiotoren die zijn verkocht tussen 01-08-2017 en 19-02-2018.

Welk model is mogelijk gevaarlijk?

Het gaat om de Sencys olieradiator 9 RIBS 2000W met de batchcode: 201721. In de onderstaande afbeelding zie je waar je deze code kunt terugvinden.

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  • Merk: Sencys
  • Productnaam: OLIERADIATOR 9 RIBS 2000W
  • Artikelnummer: 5270988
  • Barcode:5400107336982
  • Verkoopdata: Tussen 01-08-2017 en 19-02-2018

Wat moet je doen?

  • Controleer of jouw Sencys olieradiator dezelfde batchcode heeft
  • Als dit zo is, gebruik de radiator dan niet meer en ga ermee terug naar de winkel.
  • In de winkel waar je het product gekocht hebt heb je recht op een ander, soortgelijk verwarmingsapparaat of je krijgt je geld terug.

Meer informatie vind je op de website van Praxis

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Bronnen: NVWA en Praxis

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