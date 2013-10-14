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Nespresso geen octrooi meer

Nieuws
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Het octrooi op het Nespresso systeem is ingetrokken door de beroepskamer van het Europees Octrooibureau. Het is een overwinning voor de concurenten van Nestlé.

_Geen auteur   Gepubliceerd op:14 oktober 2013

De uitspraak staat haaks op die van april 2012, toen het Europees Octrooibureau de geldigheid van het octrooi nog bevestigde. Verschillende fabrikanten van alternatieve capsules gingen toen in hoger beroep, met succes dus.

Rechtzaken

Overigens verandert er op het moment nog niets aan de status van de rechtzaken die Nestlé heeft aangespannen tegen fabrikanten van alternatieve capsules. Nestlé heeft aangegeven te wachten op de gedrukte versie van de beslissing voor ze besluiten wat ze doen in de nog lopende rechtzaken. Het lijkt erop dat Nestlé de strijd, ondanks deze uitspraak, dus nog niet opgeeft.

Bron: Nestlé

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