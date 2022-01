Philips L'Or Barista Sublime

Conclusie

Het apparaat werkt prettig, snel en eenvoudig. Het heeft een aantal voordelen vergeleken met andere koffiecupmachines. Het is handig dat je 2 koppen tegelijk of 1 grote kop kunt zetten. Ook heeft het een paar nadelen. Zo is de simpele bediening van 3 knoppen wat verwarrend. Het opvangbakje is snel vol. En de watertank is snel leeg.

Voor- en nadelen

Voordelen Nadelen Mogelijkheid voor een grote kop sterke koffie Verschillende formaten koffie verwarrend Mogelijkheid twee kopjes tegelijk Opvangbakje snel vol en zonder waarschuwing Soepele, eenvoudige bediening Watertank snel leeg en zonder waarschuwing Goed geprijsd voor een degelijke koffiecupmachine Lekbakje verwijderen voor grote mok

Verschillende formaten koffie

Het apparaat heeft 3 knoppen voor een voorgeprogrammeerde hoeveelheid koffie: ristretto (25 ml), espresso (40 ml) en lungo (110 ml). Deze voorgeprogrammeerde hoeveelheid kun je naar persoonlijke voorkeur aanpassen.

Gebruik je de XXL cups van L’Or? Dan wordt de hoeveelheid automatisch verdubbelt bij een druk op 1 van deze 3 knoppen (50 ml, 80 ml en 220 ml). Je zet dan 2 kopjes tegelijk of een dubbele ristretto, espresso of lungo. Door nog een keer op de knop te drukken, kun je de watertoevoer stoppen of extra water laten doorlopen.

Het is een voordeel dat je met 1 cup 2 kopjes tegelijk kunt zetten. Andere koffiecupmachines zetten slechts 1 kop tegelijk. Ook is het voordelig dat je een grote kop sterke koffie kunt zetten met gebruik van 1 cupje.

Toch zorgen de in totaal 6 verschillende mogelijke formaten wel voor verwarring. Het kan een verrassing zijn hoe vol je kop wordt. Een heel enkele keer detecteert het apparaat de grote cup niet goed. Ook hebben de cups dezelfde namen als de hoeveelheid koffie (bijvoorbeeld ‘Ristretto’ of ‘Lungo’).

Nieuwe L’Or koffiecups

XXL cups

L’Or heeft extra grote cups, naast de standaard aluminium koffiecups voor een Nespresso-systeem. Met deze XXL cups zet je 1 grote kop koffie of 2 kopjes tegelijk. Je hoeft dan dus niet 2 keer een cupje in de machine te plaatsen. Het apparaat herkent automatisch of je een normale of grote cup gebruikt. Daar past hij de waterhoeveelheid dan op aan.

Cups voor filterkoffie

L’Or heeft ook cups voor filterkoffie. Filterkoffie smaakt anders dan espresso gezet onder hoge druk. Ook heeft het geen cremalaag. De cups hebben een filtertje en het grote formaat voor een vollere kop. Handig als je wel van de smaak van filterkoffie houdt, maar geen koffiezetapparaat hebt. Het is duurzamer en goedkoper om een gewone kop filterkoffie te zetten.

Prijs koffiecups

De XXL cups kosten precies 2 keer zoveel als de standaard cups van L’Or: €0,60 per stuk tegenover €0,30 voor een normale. Als je al L’Or cups gebruikt, maakt dat dus geen verschil.

De standaard cups zijn goedkoper dan originele Nespressocups. Originele Nespressocups kosten zo’n €0,40. Maar de standaard cups zijn duurder dan de meeste alternatieve (plastic) cups. De koffiecups zijn van aluminium en iets goedkoper dan deze aluminium cups van L’Or. Het apparaat is te gebruiken met de meeste standaard koffiecups.

Ook de filtercups Gran Matin Filter kosten €0,60. Prijzig, als je het vergelijkt met een kop filterkoffie uit een traditioneel koffiezetapparaat.

Recycling

De gebruikte cups kun je in een gesloten zak inleveren voor recycling. Bijvoorbeeld bij Blokker. Lees meer over recyclen van koffiecups.

Gebruik

Bediening

Het apparaat is erg eenvoudig te gebruiken. Het bestaat uit slechts 3 knoppen: de extractieknoppen voor een ristretto, espresso en lungo. Dat maakt het misschien wel te eenvoudig. Zo zul je waarschijnlijk gaan zoeken naar een aan-/uitknop. Die is er niet.

Na een keuze voor één van deze 3 knoppen, warmt het water op en gaat de koffie direct lopen. Dat scheelt wel een druk op de knop. Voor het ontkalken moet je een combinatie van de knoppen indrukken.

Watertank

Het lichtje gaat knipperen als de watertank leeg is. Dat gebeurt al snel, want het reservoir is met 0,8 liter niet zo heel groot. Vooral niet omdat je er dubbele hoeveelheden koffie mee zet. Helaas geeft hij niet vooraf aan dat er te weinig water is voor de hoeveelheid koffie die je wilt. Je kunt de watertank gemakkelijk van het apparaat halen en vullen.

Hoogte koffieuitloop

Om een grote mok onder de koffieuitloop te zetten, zul je het lekbakje moeten verwijderen. Dat gaat soepel. Maar het is jammer dat de uitloop niet wat hoger is of in hoogte kan worden versteld. En je zal vaak grote koppen gebruiken bij dit apparaat.

Opvangbakje vol

Ook geeft het apparaat geen waarschuwing als het opvangbakje vol is. Dat is onhandig, omdat die snel vol is met de grote cups. Er passen zo’n 9 XXL cups in of 14 gewone. Op het moment dat je een nieuwe cup wilt plaatsen terwijl het bakje vol is, komt de cup klem te zitten in het apparaat.

Schoonmaken, ontkalken

Het ontkalken en schoonmaken gaat makkelijk. De onderdelen kun je zo omspoelen of in de vaatwasser doen. Als je moet ontkalken knippert het lichtje. Het ontkalken duurt zo'n 40 minuten. Philips geeft aan speciale L'Or Barista ontkalker te gebruiken.