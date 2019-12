De vernieuwde woonverzekeringen van Centraal Beheer

Eerste indruk|Centraal Beheer heeft zijn woonverzekeringen vernieuwd. De dekking is deels uitgebreid, maar de voorheen ruime buitenshuisdekking geldt alleen nog maar in Nederland. Dit maakt de woonverzekeringen interessant voor mensen die hun huis verhuren via bijvoorbeeld Airbnb, maar niet voor wie zijn waardevolle spullen ook op reis goed wilt verzekeren.

Dekking deels uitgebreid

De dekking van Centraal Beheer's inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen is uitgebreid. Nu ben je standaard verzekerd voor zaken waarvoor je je eerst nog optioneel kon laten bijverzekeren. Bijvoorbeeld garage, tuin, glas en eigenaarsbelang zijn gedekt, ook als je het niet nodig hebt. De buitenshuisdekking is daarentegen flink uitgekleed. Voor zaken als elektronica, laptops en smartphones krijg je bij verlies of diefstal na het eerste jaar niet veel meer terug. Een buitenshuisdekking heb je bovendien het hardst nodig op reis, maar juist dan geeft Centraal Beheer niet thuis.

Diefstalgevoelige inboedel

Centraal Beheer heeft de vergoeding bij diefstal van kostbare inboedel gemaximeerd. Voor lijfsieraden is dat maximum €5000. Liggen de sieraden in een kluis, dan is het maximum afhankelijk van de kwaliteit van de kluis. Alle andere kostbare spullen (van computers en smartphones tot muziekinstrumenten en antiek) heeft Centraal Beheer samengevoegd onder de noemer ‘diefstalgevoelige inboedel’. Deze is standaard tot €35.000 verzekerd. Dat is in vergelijking met andere verzekeraars aan de lage kant, maar kan worden verhoogd tot €250.000.

Buitenshuisdekking uitgekleed

De Kostbaarheden Buitenshuisverzekering is niet los af te sluiten, alleen in combinatie met de inboedelverzekering. De verzekering dekt alleen je spullen (op vakantie) binnen Nederland. Schade in Nederland tijdens een reis van of naar het buitenland is uitgesloten. Ook geldt er nog maar 1 jaar nieuwwaarde. Daarna worden zaken vergoed op basis van de lagere dagwaarde. De voorheen zo uitgebreide buitenshuisdekking is daarmee zodanig uitgekleed dat je vraagtekens moet zetten bij het nut ervan. Juist op reis wil je goed verzekerd zijn.

Verzekerd bedrag buiten de deur

Wat betreft het verzekerde bedrag, kun je kiezen uit meerdere opties, variërend van €3000 tot maar liefst €100.000. Je kunt je afvragen wie met spullen ter waarde van een ton op pad gaat. Hierbinnen zijn geen beperkingen voor bepaalde onderdelen zoals elektronica en dergelijke. Alleen geld en waardepapieren zijn tot maximaal €250 verzekerd. In het geval van schade buitenshuis geldt een eigen risico van €100.

Opstalverzekering plus tuin

Net als bij de inboedelverzekering, heb je wat betreft het eigen risico de keuze uit €0, €100 of €200. Positief, want door een deel van de schade vrijwillig voor eigen rekening te nemen, houd je de premie laag. Bij de vernieuwde opstalverzekering is de garantie tegen onderverzekering niet langer standaard beperkt tot €350.000. In de tuin is schade aan niet-levende aanleg onbeperkt meeverzekerd. Schade aan beplanting is echter beperkt gedekt, namelijk tot €1000 bij storm, hagel of diefstal, of anders tot €25.000.

Ruime glasdekking

De opstalverzekering (woonhuisverzekering) heeft een ruime dekking voor glasschade. Naast ‘standaardruiten’ is er dekking voor lichtkoepels, douchecabines en glazen deuren. Schade aan hobby(kassen) en glazen terreinafscheidingen valt echter niet onder de dekking.

Bijzondere kosten na schade

Positief is dat de bijzondere kosten na schade zijn meeverzekerd zonder bepaald maximum. Een voorbeeld is de kosten voor noodvoorzieningen of door de overheid opgelegde maatregelen. Daar staat tegenover dat de dekking van kosten voor het huren van een andere woonruimte (bijvoorbeeld na een brand) is teruggeschroefd van €35.000 naar €25.000, met bovendien een maximum van 1 jaar.

Tijdelijk verhuur

In navolging van concurrenten als Nationale-Nederlanden en ASR, haakt Centraal Beheer in op de deeleconomie. Het verhuren van je woning is standaard meeverzekerd op zowel de inboedel- als de opstalverzekering. Een woonhuis kan in zijn geheel worden verhuurd voor maximaal 60 dagen per kalenderjaar. De dekking geldt voor tijdelijke verhuur (via bijvoorbeeld Wimdu, Airbnb of BedandBreakfast.nl) én reguliere verhuur. In beide situaties is een schriftelijke huurovereenkomst noodzakelijk.

AVP dekt schade zonder aansprakelijkheid

De nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt schade bij sport- en spelsituaties. Ook dekt de AVP logeren en oppassen bij familie of vrienden en vriendendiensten. In deze schadegevallen ontbreekt wettelijke aansprakelijkheid vaak. Toch vergoedt Centraal Beheer in dit soort schadegevallen tot maximaal €25.000.

Ook waterschade gedekt

De AVP van Centraal Beheer dekt brandschade en waterschade aan een buiten Nederland gehuurde vakantiewoning. Andere oorzaken van schade dan brand of water zijn gedekt tot €500 per gebeurtenis.

Premies gaan omhoog

Berekeningen op de website van Centraal Beheer wijzen uit dat de premies over de hele linie omhoog gaan. Wat betreft de vernieuwde aansprakelijkheidsverzekering zijn met name gezinnen met kinderen een stuk duurder uit: van €56 naar €84 per jaar. Daarmee wordt de AVP van Centraal Beheer een van de duursten. Hoe de veranderingen kunnen uitpakken voor de inboedel- en opstalpremies blijkt uit dit rekenvoorbeeld: