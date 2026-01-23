Inbraak voorkomen
Tijdens vakanties en als de dagen korter worden, loop je extra risico op inbraak. Hoe laat je je huis veilig achter?
Tijdens vakanties en als de dagen korter worden, loop je extra risico op inbraak. Hoe laat je je huis veilig achter?
Hoe laat je je huis veilig achter als je op vakantie gaat? Bekijk onze tips.
Schade door water is lang niet altijd gedekt op je opstal- of inboedelverzekering. Gelukkig kun je zelf veel doen om waterschade te voorkomen.
Je kunt veel doen om een woningbrand te voorkomen. Wat doe je als het je toch plotseling overkomt?
Hoe kun je glas in je huis verzekeren? Hoort dat bij je opstal- of je inboedelverzekering en moet je je hiervoor bijverzekeren?
Zonnepanelen vallen onder de dekking van je opstalverzekering. Waar moet je op letten als je je zonnepanelen wilt verzekeren?
Bij welke verzekering kun je aankloppen bij schade door vuurwerk en vandalisme?
Voordat je een schadeverzekering afsluit, moeten verzekeringstussenpersonen uit zichzelf melden hoeveel zij hieraan verdienen. Dat heet actieve provisietransparantie.
Wij vergelijken de premies en voorwaarden van bijna alle inboedel- en opstalverzekeringen. Zo kun je de verzekering kiezen die bij je past.
Wat is de beste inboedelverzekering? We vergelijken de polissen van zo'n 30 inboedelverzekeraars op voorwaarden.
Cybercrime komt steeds vaker voor. Via je inboedelverzekering ben je soms verzekerd. Lees wat cybercrime precies is. En waar je wel en niet voor verzekerd bent.
Heb je een cyberverzekering? Dan ben je verzekerd voor de meest voorkomende vormen van cybercrime. Maar hoe werkt dat na een datalek?
Hoeveel krijg je vergoed bij schade aan je (oude) spullen? Je kunt dit achterhalen door de afschrijvingslijst van de verzekeraar te raadplegen.
Heb je schade aan kostbare zaken zoals kunst en sieraden? Dan vergoeden niet alle verzekeraars de hele waarde. De uitkering na brand is soms maximaal €2500. Bij diefstal nog lager.
Weet je inboedelverzekeraar niet precies hoeveel jouw spullen waard zijn? Dan kun je te maken krijgen met onderverzekering.
Ben je je huissleutel kwijt? Kijk dan welke stappen je moet zetten. Meld het altijd bij je inboedelverzekeraar. Die vergoedt vaak de kosten van een nieuw slot. In ieder geval als de sleutel is gestolen.
Heb je spullen in tijdelijke opslag? Controleer dan je verzekering. Er zijn grote verschillen in hoeveel geld je inboedelverzekeraar je bij schade terugbetaalt.
Schade aan je huisdieren is in veel gevallen gedekt op je inboedelverzekering. Bijvoorbeeld als je kat of hond bij een brand gewond raakt. De verschillen tussen inboedelverzekeringen zijn wel groot.
Steeds meer mensen nemen waardevolle spullen mee naar buiten. Verzekeraars spelen daarop in met de buitenshuisdekking.
In onze vergelijker stellen we je een aantal vragen. Zo bepalen we voor jou de beste voorwaarden en de laagste premie.