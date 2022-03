Startpage Privacy Protection: eerste indruk

Conclusie: surfen zonder gluurders

Met de extensie Startpage Privacy Protection in je browser kun je internetten zonder meeglurende advertentiebedrijven. De extensie blokkeert de trackingcookies en -pixels van die bedrijven. Het effect is dat je minder advertenties ziet, al verdwijnen ze niet volledig.

Na installatie van de extensie gebruik je ook standaard de Startpage.com-zoekmachine, in plaats van Google. Startpage noemt zich de privacyvriendelijke zoekmachine. De in Nederland gevestigde zoekdienst belooft je zoekgedrag niet op te slaan of te verkopen.

Nieuwe dienst

Privacy Protection is een nieuwe dienst van Startpage die zich als een extensie aan je browser toevoegt. De extensie voorkomt dat advertentiebedrijven je volgen via trackers en cookies. Zo ben je dus niet alleen bij het zoeken tegen gluurders beschemd. De plugin werkt in Chrome en Firefox.

Na installatie in Chrome of Firefox is de standaard zoekmachine gewijzigd. Zoeken via de adresbalk gaat voortaan via Startpage. Dat is even wennen als je Google gewend bent. Slecht zijn de zoekresultaten niet. En Startpage toont (net als Google) een lijst met advertenties boven de zoekresultaten.

Geen persoonlijke zoekresultaten

Startpage gebruikt de zoekindex van Google. Je zou dus dezelfde zoekresultaten verwachten, maar dat is niet zo.

Google personaliseert je zoekresultaten door je locatie en eerdere zoekopdrachten in de resultaten mee te nemen. Dus als je 'kapper' zoekt, toont Google de kappers in jouw buurt. En als je eerder naar Kapper Jansen hebt gezocht dan krijg je dat bedrijf hoger in de zoekresultaten van Google.

Startpage past de resultaten niet aan, want de zoekmachine kent jou niet. Afgezien van je taalinstellling. Je ziet dus alleen landelijke ketens van kappers als je 'kapper' zoekt.

Tip: neem zelf de stad mee in je zoekvraag op Startpage. Dan vind je wél de lokale bedrijven ('kapper Schiedam').

Zoeken met Startpage kost dus wat meer moeite. Dat is de prijs die je betaalt als je je zoekgedrag privé wilt houden.

Zoekmachine terugzetten

In Firefox kun je de standaard zoekmachine terugzetten naar Google via je browserinstellingen. In Chrome kan dat niet zonder de plugin uit te schakelen. Het is wel mogelijk om www.google.com in te toetsen in de adresbalk en daarna via Google zoeken.

Privacyscores

De plugin is na de installatie te vinden via een icoontje naast de adresbalk. In Chrome moet je (via een klik op een pinnetje) de extensie nog vastzetten. Pas dan is het icoontje altijd zichtbaar. Het icoontje toont een getal als je een website opvraagt. Dit is de privacyscore van de opgevraagde site.

Als een website een 1 krijgt is dat bijzonder slecht. Er zijn veel trackers en bedenkelijke cookies gevonden op de site.

Bij de score 5 is er niets aan de hand. Bedenk dat de plugin niet alle cookies blokkeert. Er zijn ook onschuldige cookies. Die laat hij gewoon door.

Als je de plugin een tijdje gebruikt, is het gepersonaliseerde privacyrapport interessant. In dit rapport staat hoe goed (of slecht) bezochte sites omgaan met je privacy. Je ziet ook hoeveel trackers en cookies er in totaal zijn geblokkeerd.

Finetunen

Het kan gebeuren dat een website niet meer goed werkt door het blokkeren van cookies of trackers. Je kunt bijvoorbeeld niet meer inloggen. In dat geval kun je voor die ene website instellen dat cookies of trackers wel zijn toegestaan. Doe dit alleen als je de site vertrouwt.

Klik je op Manage trackers & cookies dan krijg je alle informatie over welke trackers en cookies er actief zijn op de site. Startpage gebruikt hiervoor gegevens van de Amerikaanse privacyorganisatie Electronic Frontier Foundation (EFF).

Geen adblocker

De plugin is niet bedoeld om elke advertentie te blokkeren. Het is dus geen adblocker. Niet zo gek, als je bedenkt dat Startpage zelf advertenties toont op zijn website. Het bedrijf is niet tegen reclame, maar wel tegen reclamebedrijven die consumenten volgen.

Het effect van de extensie is wel dat veel advertenties verdwijnen. Dit komt doordat de meeste advertenties van advertentiebedrijven zijn die je willen volgen. De plugin voorkomt dat ze je gedrag in kaart brengen, en dat surft een stuk aangenamer.