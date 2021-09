Digitenne blijft

Nieuws|KPN behoudt de licentie om via de digitale ether televisie aan te bieden. Hierdoor verandert er voor honderdduizenden klanten niets aan hun huidige tv product. Op 31 januari 2017 loopt de huidige vergunning van KPN af. Met de nieuwe licentie kan KPN zijn tv-dienst Digitenne in ieder geval tot 1 februari 2030 uitzenden.

De vergunning werd door het Agentschap Telecom geveild. KPN was, op de dag van de veiling, de enige geïnteresseerde partij. Eerder trok een andere, onbekende, partij zich terug uit de veiling. De reden hiervan is onbekend, maar heeft mogelijk te maken met de strikte voorwaarden waar de partij aan moest voldoen. Bijvoorbeeld vanaf dag 1 een landelijke dekking garanderen én een aanbod hebben voor de huidige Digitenne-klanten.

KPN schrijft op hun website dat ze van plan zijn om het Digitenne-product verder te ontwikkelen middels een nieuwe uitzendstandaard. Het uitzenden van draadloos televisie in hd-kwaliteit wordt genoemd als één van de mogelijkheden. In hd televisie kijken via Digitenne kan nog niet op het moment.

Meer over digitale televisie bij alles-in-providers.