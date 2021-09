KPN Wifi Tuner

Eerste indruk|Veel internetproviders bieden online hulp bij het verbeteren van het wifisignaal. KPN heeft de dienst Wifi Tuner geïntroduceerd. Deze wifihulpdienst is voor nieuwe en bestaande KPN-abonnees. Via internet meet de provider het wifisignaal en past instellingen aan. Als dat niet werkt, ontvang je een nieuw modem of wifiversterkers. Wij geven onze eerste indruk.

Conclusie: gratis internet verbeteren voor abonnees

Met Wifi Tuner introduceert KPN een dienst om de snelheid van het draadloze netwerk in huis te meten en te verbeteren. De dienst meet de snelheid tweemaal en werkt via een gewone webbrowser. Als de snelheid niet overal in huis boven de 20 Mbit/s uitkomt, probeert KPN dat aan te pakken. Je krijgt bijvoorbeeld een nieuw modem of extra wifiversterkers, zoals de KPN Esperia Wifi. We probeerden de nieuwe dienst uit en bij ons verbeterde de wifisnelheid flink.

Voor iedereen beschikbaar

De dienst is ook gratis beschikbaar voor bestaande KPN-internetabonnees. Dat is een groot pluspunt. Let op: haal je die 20 Mbit/s wel, maar ben je toch ontevreden over de wifi, dan betaal je wel monteurskosten.

Ziggo heeft een vergelijkbare dienst: Power Promise. Maar deze is alleen gratis voor nieuwe en verhuizende abonnees en klanten die hun internetabonnement upgraden.

Wifiversterkers met netwerkkabel verbinden aan modem

Nadeel van KPN’s wifiservice is wel dat je de versterkers alleen met een netwerkkabel kunt verbinden aan het modem. Het zijn dus losse wifizenders aan een netwerkkabel, geen wifi-repeaters. Een tweede versterker moet je ergens anders in huis plaatsen. Dat betekent een lange kabel trekken. Als een enkele versterker genoeg is, is zo’n lange kabel vaak niet nodig.

Online meten

Slechte wifi-ontvangst in huis is een ergernis voor veel consumenten. Ziggo en T-Mobile introduceerden eerder al online hulpmiddelen om goede wifi in heel het huis te krijgen. Nu volgt KPN met de online tool Wifi Tuner voor een beter draadloos internet.

De nieuwe dienst is te vinden op de site van KPN en bestaat uit een aantal stappen:

Om te beginnen vraagt KPN in welk type huis je woont, bijvoorbeeld een appartement, rijtjeshuis of vrijstaande woning.

Daarna moet je invullen op welke plek het modem staat en welk rapportcijfer je geeft voor de wifi op verschillende plekken in huis.

Wifi Tuner vraagt je om de snelheid te meten met apparaten die zo nieuw mogelijk zijn. In onze eerste, snelle test bleek dat een relevante tip: met een nieuwe laptop is het draadloos internet aanzienlijk sneller dan met een oudere.

Instellingen wijzigen

Na het meten analyseert Wifi Tuner het signaal. Op basis daarvan worden instellingen aangepast. Het wifisignaal is korte tijd niet beschikbaar als het KPN-modem herstart. De klant krijgt geen informatie over wat er precies wordt gewijzigd, behalve dat er van wifikanaal wordt gewisseld. Dit is nuttig op plekken met veel wifinetwerken. Als alle netwerken in de buurt hetzelfde kanaal hebben gekozen, kan dat zorgen voor storing.

Als na een herstart en kanaalwissel de wifisnelheid niet is verbeterd, dan krijgt de klant adviezen om het netwerk alsnog sneller te maken. Het is ook mogelijk om te chatten met een KPN-medewerker voor hulp.

Niet snel genoeg

In onze snelle test bleek dat de snelheid op de tweede verdieping niet boven de 20 Mbit/s uitkwam. Aangezien KPN belooft overal in huis minimaal 20 Mbit/s te kunnen leveren, kregen we direct het aanbod om 2 wifiversterkers te ontvangen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als het ook met deze 2 versterkers niet lukt om de snelheid boven de 20 Mbit/s te krijgen, dan probeert KPN het op andere manieren. Bijvoorbeeld door het modem te vervangen en/of een monteur te sturen.

Let op: als de snelheid wél 20 Mbit/s is volgens de metingen en je vindt dat toch niet snel genoeg, dan kun je nog steeds een monteur aanvragen en/of extra apparatuur, maar dat is niet gratis. Een monteur kost in dat geval minimaal €50.

Wifiversterkers plaatsen

Het plaatsen van wifiversterkers kan een goede oplossing zijn. Ze kunnen zorgen voor een wifisignaal op een plek die de wifizender in de modem niet goed weet te bereiken. Volgens KPN kun je overal in huis goede dekking krijgen met 3 wifipunten. Een Experia-modem en 2 versterkers die je verbindt met netwerkkabels.

Soms is een enkele versterker in de buurt van het modem voldoende. Heb je toch een tweede wifiversterker nodig, dan plaats je die ergens anders in huis.

Lees ook onze review van de KPN Experia Wifi wifiversterker.

Ervaringen met Experia wifiversterkers

KPN stuurde ons de Experia wifiversterkers binnen enkele dagen toe. Wij ontvingen er 2 om ook op de tweede verdieping een goed signaal te krijgen. De eerste versterker wordt in de buurt van de Experia Box geplaatst. Installatie is eenvoudig. De versterker koppel je via een netwerkkabel aan het KPN-modem. Daarna kopieert de Experia Wifi de instellingen naar de versterker die de draadloze functie volledig overneemt. Het wifilampje op de Experia Box gaat dan ook uit.

Met slechts 1 versterker hadden we nog steeds geen optimale snelheid op de tweede verdieping. Door een tweede Experia versterker op de eerste verdieping te plaatsen, slaagden we er wel in wifi op zolder goed te krijgen. Ook de tweede versterker moet je aansluiten op de Experia Box met een netwerkkabel. Er liep dus een lange netwerkkabel naar de eerste verdieping. Om die mooi weg te werken zouden we flink in de weer moeten met boor en kabelgoten. Het resultaat op de bovenste verdieping is wel goed. Waar we met een enkele versterker uitkomen op slechts 10 Mbit/s, halen we met de tweede versterker een acceptabele 26 Mbit/s.

