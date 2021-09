Geen concurrentie op netwerk VodafoneZiggo

Nieuws|Het kabelnetwerk van VodafoneZiggo hoeft niet opengesteld te worden voor andere providers. In 2018 besloot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat het netwerk opengesteld moest worden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft dit besluit vernietigd op 17 maart 2020. We zijn teleurgesteld in deze uitkomst.

Update 28 mei: ACM krijgt nieuwe bevoegdheden

Op 28 mei is de Telecomwet gewijzigd. De ACM heeft nieuwe bevoegdheden gekregen om de telecommarkt te analyseren en verplichtingen op te leggen.

Zo kan de ACM providers verplichten om hun netwerken te openen. Dat is mogelijk als er grote belemmeringen zijn voor concurrenten om een eigen netwerk aan te leggen.

Wij vinden dit een goede ontwikkeling en blijven pleiten voor ‘open internet’.

Teleurstellende uitslag

We zijn zeer teleurgesteld in deze uitkomst omdat wij vinden dat er voldoende concurrentie moet zijn voor een goed functionerende providermarkt. Daarom zijn we voorstander van het openstellen van alle netwerken: koper, kabel en glasvezel.

We pleiten al sinds 2015 voor het openstellen van het kabelnetwerk van VodafoneZiggo, omdat dit meer keuze oplevert voor consumenten. De beslissing dat het netwerk van VodafoneZiggo nu toch niet open hoeft, is dan ook een stevige domper.

Uitspraak definitief

Het besluit tot openstelling van het kabelnetwerk van VodafoneZiggo (2018) was gebaseerd op de analyse van het ACM dat KPN en VodafoneZiggo gezamenlijk te veel macht zouden hebben. KPN en VodafoneZiggo hebben daar beroep tegen aangetekend.

Het CBb heeft VodafoneZiggo gelijk gegeven en heeft het besluit vernietigd. De ACM kon onvoldoende aantonen dat er sprake was van marktdominantie door deze 2 partijen. Er kan geen hoger beroep tegen deze beslissing worden aangetekend en de uitspraak is dan ook definitief.

We blijven voorstander van meer concurrentie op de verschillende netwerken. Daarvoor blijven we in gesprek met providers en de ACM. We houden in de gaten of er gevolgen zijn voor consumenten naar aanleiding van deze uitspraak.

Netwerk KPN blijft open

Het besluit van het CBb houdt ook in dat de bestaande openstelling van het netwerk van KPN niet meer verplicht is. KPN hoeft haar netwerk niet meer open te stellen voor andere providers.

Na de uitspraak hebben we met KPN gesproken en die heeft ons verzekerd dat er nu niets voor consumenten verandert. De lopende contracten met andere aanbieders op haar netwerken blijven gewoon doorlopen. Denk aan aanbieders Tele2 en T-Mobile, maar ook Oxxio. De stekker wordt dus niet opeens uit je internet getrokken.

Maar wanneer deze contracten aflopen, moet er wel opnieuw onderhandeld worden tussen KPN en de andere providers. Dan is het maar afwachten of deze partijen het eens worden over nieuwe contracten.

KPN geeft aan dat het de intentie heeft om andere providers toe te blijven laten op haar netwerk. De vraag is wel tegen welke prijs voor de consument.

