Eerste indruk|T-Mobile vervangt het huidige 4G voor Thuis met een onbeperkte variant: Unlimited 4G voor thuis. Hoe werkt dat precies en wat zijn de kosten? En is het een goed alternatief als je internet thuis traag is?

Goed alternatief voor traag internet thuis

T-Mobile bood sinds eind 2016 al T-Mobile 4G voor Thuis aan, maar daar zat een datalimiet op, waar je al vrij snel doorheen was bij gemiddeld gebruik. Het nieuwe T-Mobile's Unlimited 4G voor Thuis biedt onbeperkt internet. Het is dan ook een goed alternatief als je vaste internetverbinding thuis traag is. Of voor vakantiehuisje of (sta)caravan in Nederland zonder (vast) internet.

Het installeren van de router met simkaartje is simpel en je kunt gelijk met meerdere smartphones en tablets aan de slag. Ga wel eerst na op de dekkingskaart van T-Mobile wat de 4G snelheid is op jouw adres. De maximale snelheid die T-Mobile biedt (25 Mbps) is gelukkig voldoende voor de meeste huishoudens. Ben je echter een 'heavy' internetgebruiker dan kan het een nadeel zijn dat je na de eerste 105 GB iedere keer zelf GB's moet aanvullen, ook al is dat gratis.

Kosten abonnement en router

Allereerst kies je uit een sim-only abonnement (als je al een geschikte router hebt) of een sim met routerabonnement:

2-jarig abonnement

€50 per maand (voorlopig €35 per maand) - 2-jarig abonnement, alleen sim

€59 per maand (voorlopig €44 per maand) - 2-jarig abonnement. De €9 verschil zijn de kosten voor de router.

Je kunt kiezen voor een 1- of 2-jarig abonnement. Bij een 1-jarig abonnement zijn de kosten hoger of krijg je minder korting.

1-jarig abonnement

€50 per maand (voorlopig €37,50 per maand) - 1-jarig abonnement, minder korting dan bij 1 jaar

€68 per maand (voorlopig €55,50 per maand) - 1-jarig abonnement

Voor de router betaal je via het abonnement of een los bedrag, of via een combinatie van deze 2. De router is na afbetaling (dat neerkomt op €216) van jou. De router bevat een stroomkabel, de simkaart stop je in deze router.

Onbeperkt internet niet altijd vanzelf

Met het nieuwe abonnement van T-Mobile kun je onbeperkt thuis internetten via het mobiele 4G-netwerk. Na de eerste 100 GB krijg je automatisch een gratis ophoging van 5 GB per dag tot het einde van de maand. Zijn die op? Dan activeer je, zo stelt T-Mobile, zo vaak als je wilt (gratis) 2 GB per keer. Dat betekent dat je er zelf steeds iets voor moet doen. Het is dus onbeperkt internetten, maar met de kanttekening dat heavy gebruikers op een gegeven moment zelf extra GB's zullen moeten 'aanzetten'.

100 GB klinkt veel. Maar bedenk dat je na een uurtje Netflix in HD al 3 GB verder bent. Met iedere dag een uurtje zit je maandelijks al op zo'n 90 GB. Een heel gezin komt op deze manier in een mum van tijd aan de eerste 100 GB. Wij hadden na een paar dagen redelijk intensief testen zo'n 30 GB verstookt.

Niettemin is door het onbeperkte aantal gigabytes dit nieuwe abonnement aantrekkelijk als alternatief voor sneller internet thuis. Zeker in vergelijking met het eerdere aanbod: T-Mobile voor 4G Thuis. Dit abonnement was minder geschikt voor dit doel door de datalimiet, al was 's nachts internetten wel onbeperkt.

Maximale snelheid 25 Mbps

De maximale snelheid van het abonnement is 25 Mbps, terwijl je op veel plekken in Nederland hogere snelheden met de 4G-dekking van T-Mobile kunt behalen. T-Mobile geeft aan dat ze een maximum op de snelheid hebben gezet 'om alle klanten de beste netwerkervaring te kunnen blijven bieden'.

Op zich is dat niet erg, want onze ervaring leert dat je met 25 Mbps prima met verschillende apparaten tegelijk kunt internetten en video's kijken. Die apparaten kunnen zowel via wifi als via de kabel worden aangesloten. Het downloaden van bestanden gaat ook goed, al zou dit natuurlijk minder tijd kosten met een sneller abonnement.

Let wel: de daadwerkelijke 4G-snelheid bij jou thuis hangt af van waar je woont. Op de website van T-Mobile vind je een uitgebreide dekkingskaart om te checken wat jij thuis aan 4G-snelheid kunt verwachten. Die kan dus lager uitvallen dan de maximale 25 Mbps.

Hoger kan de snelheid in ieder geval niet worden. Je kunt namelijk geen 'sneller' abonnement kiezen. Valt de snelheid thuis toch tegen? Dan kun je wel een abonnementsvorm kiezen met een buitenantenne. Die buitenantenne zorgt er dan voor dat het 4G-signaal van buiten wordt versterkt.

Alternatieve aanbieders

KPN biedt eveneens onbeperkt 4G voor thuis aan: KPN Internet Buitengebied 4G. Bij KPN betaal je €39, bij T-Mobile €44 per maand voor een vergelijkbaar abonnement. Het modem krijg je bij KPN gratis, maar in bruikleen. En je hoeft geen extra kosten te betalen voor onbeperkt 4G thuis als je al een KPN abonnement hebt voor vast internet.

Nadelen zijn er ook. KPN doet bijvoorbeeld een postcodecheck voor adressen die in aanmerking willen komen voor het onbeperkte abonnement. Ze schrijven op hun website dat het gaat om gebieden waar de komende maanden niet meer dan 15 Mbps (snelheid vast internet) geleverd kan worden. Elders op de website wordt overigens een maximum van 12 Mbps vermeld. Deze beperkingen gelden niet voor T-Mobile's onbeperkte variant van 4G voor thuis.

Een 'gewone' vaste internetverbinding (bijvoorbeeld bij Tele2 of Ziggo) kan voor enkelen misschien een alternatief zijn. De kosten liggen in ieder geval een stuk lager (vanaf €28). Maar juist voor die mensen die op zoek zijn naar een 4G alternatief, is er in hun woongebied vaak geen snel internet beschikbaar. Voor de beschikbaarheid van vast internet kun je een postcodecheck doen in onze alles-in-1-vergelijker.

Lees meer

We hebben de router met sim-kaart van T-Mobile geleend.