Apple iPad Pro: grote tablet voor professionals

De iPad Pro lijkt sprekend op de iPad Air 2, maar is een stuk groter. De iPad Air 2 past bijna 2 keer in de iPad Pro en zijn schermformaat van 12,9 inch (cm) is zelfs groter dan het scherm van de MacBook Air. De iPad Pro is met een dikte van 6,9 mm tevens aan de dunne kant en is met 712 gram behoorlijk licht voor dit formaat.

Naast het grotere formaat introduceert Apple een aantal vernieuwingen in de iPad Pro:

Sneller: de iPad Pro is volgens Apple ruim anderhalf keer zo snel als de snelste iPad tot nu toe en even snel als de gemiddelde desktopcomputer. Ook op grafisch gebied is de iPad Pro behoorlijk krachtig. Met zijn hoge prestaties is de iPad Pro geschikt om veeleisende applicaties uit te voeren, zoals AutoCAD en iMovie. Hoe snel hij precies is, zal blijken uit onze test.

Beter geluid: aan de onder- en de bovenkant zitten 4 in plaats van 2 speakers. Apple belooft een beter en rijker geluid dankzij een soort klankkasten in de behuizing. Daarnaast hebben de speakers een hoog maximum volume en werken ze onafhankelijk van elkaar, zodat het geluidsniveau van elke individuele speaker afhangt van hoe je de tablet vasthoudt.

Ook heeft Apple speficiek voor de iPad Pro 2 accessoires ontwikkeld:

Toetsenbord: tegelijk met de iPad Pro introduceert Apple de Smart Keyboard. Dit is een fysiek toetsenbord en tablethouder in één, die je bevestigt via een nieuwe magnetische connector. Hiermee laad je het toetsenbord ook op. De toetsen van de Smart Keyboard zijn niet erg hoog en hebben veel weg van de Touch Cover voor de Surface-tablets van Microsoft.

Pen: ook nieuw is de Apple Pencil, een stylus of pen waarmee je het scherm kunt bedienen. De Apple Pencil is drukgevoelig en detecteert de hoek waarmee je de pen vasthoudt, zodat je net als met een echt potlood brede strepen kunt neerzetten als je hem schuin houdt. De pen heeft een ingebouwde accu die enkele uren meegaat. Je laadt hem op met zijn eigen lightning connector. Je kunt de pen alleen niet bevestigen aan de iPad om hem mee te nemen. Ondersteuning voor de pen komt onder andere van appmakers zoals Microsoft (Office apps) en Adobe (Creative Cloud).

Specificaties

Het retinascherm van de iPad Pro heeft een resolutie van 2732 bij 2048 pixels en heeft daarmee een hoge pixeldichtheid van 264 pixels per inch. Dat levert een behoorlijk scherp beeld op. De nieuwe iPad moet het 10 uur volhouden, ongeveer even lang als de iPad Air 2. Er zitten verder 2 camera's op de tablet: een 8 megapixel iSight-camera aan de achterkant en een en 1,2 megapixel webcam aan de voorkant. Net als de iPad Air 2 beschikt de iPad Pro over het snelle 802.11 AC wifi en een vingerafdrukscanner om zonder wachtwoord in te loggen.

Zakelijk gebruik

Apple richt zich met de iPad Pro vooral op de professionele gebruiker. Zo kun je in combinatie met het nieuwe iOS 9 2 apps tegelijk weergeven op het scherm, wat fijner werkt op een groot dan op een klein scherm. De toevoegingen van de Smart Keyboard en de Apple Pencil zijn daarnaast vooral bedoeld om tekst en figuren in te voeren. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen in AutoCAD.

Prijzen en beschikbaarheid

De iPad Pro is in november in Nederland te krijgen. Er zijn 3 uitvoeringen van de tablet beschikbaar en hij is net als de iPad Air 2 te krijgen in de kleuren spacegrijs, goud en zilver. De goedkoopste uitvoering heeft een opslaggeheugen van 32 GB, tegenover de 16 GB van de andere iPads. De prijzen zijn nu alleen nog in dollars bekend, maar de prijzen in euro's komen hier waarschijnlijk mee overeen. Hij wordt geleverd zonder toetsenbord en pen. De Smart Keyboard kost $169 dollar en de pen kost $99.

32 GB, $799;

128 GB, $949 dollar;

128 GB + 4G, $1079.

De iPad Pro kost hiermee ongeveer evenveel als de Surface Pro 3, de tegenhanger van Microsoft. Deze tablet draait op Windows 10 en heeft net als de iPad Pro een optioneel toetsenbord en optionele pen. Wel heeft de goedkoopste uitvoering van de Surface Pro 3 meer opslaggeheugen (64 GB).

