Nieuwe Apple MacBook Pro getest: de gevolgen van dun en licht

Apple heeft de MacBook Pro-serie een broodnodige opfrisbeurt gegeven. Er zijn enkele bijzondere vernieuwingen. De grootste zitten aan de buitenkant: zo is de nieuwe MacBook Pro flink dunner en lichter dan zijn voorganger, maar om dat te bereiken heeft Apple enkele beslissingen genomen die wat ons betreft minder goed uitpakken. We hebben de 13-inch versie (zonder Touch Bar) onder handen genomen.

Het is een luxe en compacte verschijning die qua grootte behoorlijk lijkt op de 12-inch MacBook van vorig jaar. De 13-inch versie van de nieuwe MacBook Pro is 17% kleiner dan de vorige generatie en weegt nog maar 1,37 kilo. Dat is niet veel en vergelijkbaar met de MacBook Air die Apple eerder dit jaar introduceerde.

De MacBook Pro is met 15,5 mm daarnaast extreem dun voor een laptop. Dat is fijn voor het oog, maar heeft ook enkele gevolgen die niet voor elke gebruiker even goed zullen uitpakken:

Het butterfly-toetsenbord is zeer dun en heeft bijna geen travel. Dat betekent dat je de toetsen bijna niet kunt indrukken. Als je er eenmaal aan bent gewend, dan kun je er aardig mee overweg maar we zijn betere toetsenborden tegengekomen op laptops. Het zeer grote touchpad is daarentegen wel erg prettig in gebruik.

Het butterfly-toetsenbord is zeer dun en heeft bijna geen travel. Dat betekent dat je de toetsen bijna niet kunt indrukken. Als je er eenmaal aan bent gewend, dan kun je er aardig mee overweg maar we zijn betere toetsenborden tegengekomen op laptops. Het zeer grote touchpad is daarentegen wel erg prettig in gebruik. Het dunne ontwerp van de MacBook Pro biedt ruimte voor maar 2 usb c-aansluitingen. Ten opzichte van de vorige generatie zitten er dus geen standaard usb-aansluitingen meer op, en ook geen geheugenkaartlezer en geen HDMI- en DisplayPort-aansluitingen.Je hebt daarom al snel losse adapters en dongles nodig voor eventuele randapparatuur, zoals harde schijven en usb sticks. Helaas levert Apple die niet mee. Usb c is echter wel de toekomst, dus er zal steeds meer randapparatuur beschikbaar komen die wel werkt op deze MacBook Pro.

Ook de handige magsafe-aansluiting om de laptop op te laden is gesneuveld. Het opladen van de MacBook gaat via de usb c-aansluitingen.

Ja, Apple heeft dus concessies gedaan ten behoeve van het formaat van de nieuwe MacBook, maar dit is slechts een deel van het verhaal. Er zijn ook vernieuwingen die positiever uitpakken. Bekijk het testresultaat voor onze totale beoordeling van de MacBook Pro 13.3" Retina 2016 (MLL42N/A). Een tipje van de sluier: een van de betere upgrades zit in het scherm, dat een zeer hoge maximum helderheid heeft.

De versie die wij hier getest hebben, is het 13-inch basismodel. Daarnaast zijn er ook nog een 13-inch en een 15-inch versie met de zogenaamde 'Touch Bar'. Dit is een strip van aanraaktoetsen op een oled-scherm bovenaan het toetsenbord, waar normaalgesproken de functietoetsen zitten. Deze versies van de nieuwe MacBook Pro nemen we binnenkort ook op in onze test. Houd de vergelijker in de gaten voor de resultaten.

Prijzen, zoals vermeld op de website van Apple: