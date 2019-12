Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 1 A114-31-C7PS is een blauwe Windows 10S-laptop die we 25 januari hebben gekocht bij MediaMarkt voor 222 euro en 85 cent. Dit is een laptop met minimum specificaties. Hij heeft maar 4 GB geheugen en een Celeron-processor aan boord. Dat is niet snel. De 64 GB opslag is in de praktijk te weinig. De accuwerktijd is ongeveer 8,5 uur en dat is best goed. Opvallend: een usb-aansluiting zit aan de zijkant, de twee andere aan de achterzijde. Het beprekte Windows 10S is voor deze laptop gratis te upgraden naar het volwaardige Windows 10 Pro. Als je de laptop opent door 15 schroeven te verwijderen en de behuizing los te wrikken zie je dat de accu en wifi-module vervangbaar zijn. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen vastgesoldeerd.